Dünya genelinde aktif görevde bulunan asker sayılarına ilişkin sıralamada Türkiye 355 bin personelle 13’üncü sırada yer aldı. Listenin zirvesinde ise 2 milyon 35 bin aktif askerle Çin bulunuyor.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün (IISS) askeri personel verileri ülkelerin aktif görevdeki asker sayılarını ortaya koydu. Paylaşılan sıralamada milyonlarca aktif askere sahip ülkeler ilk sıralarda yer alırken Türkiye de ilk 15 içerisinde kendisine yer buldu.

TÜRKİYE 355 BİN AKTİF ASKERLE 13’ÜNCÜ SIRADA

Sıralamada Türkiye’nin aktif askeri personel sayısı 355 bin olarak gösterildi. Bu rakamla Türkiye 13’üncü sırada yer alırken hemen önünde 374 bin askerle Brezilya, arkasında ise 301 bin askerle Meksika bulunuyor.

İLK 10’DA HANGİ ÜLKELER VAR?

Listenin ilk 10 sırasında Çin, Hindistan, ABD, Kuzey Kore, Rusya, Ukrayna, Pakistan, İran, Güney Kore ve Vietnam yer aldı. Çin’in aktif asker sayısı 2 milyonun üzerine çıkarken Hindistan 1 milyon 500 bin, ABD 1 milyon 340 bin, Kuzey Kore 1 milyon 280 bin ve Rusya 1 milyon 260 bin personelle sıralandı.

EN FAZLA AKTİF ASKERE SAHİP ÜLKELER

Verilen sıralamaya göre ülkelerin aktif asker sayıları şöyle:

1. Çin — 2 milyon 35 bin

2. Hindistan — 1 milyon 500 bin

3. ABD — 1 milyon 340 bin

4. Kuzey Kore — 1 milyon 280 bin

5. Rusya — 1 milyon 260 bin

6. Ukrayna — 677 bin

7. Pakistan — 660 bin

8. İran — 610 bin

9. Güney Kore — 450 bin

10. Vietnam — 450 bin

11. Mısır — 438 bin

12. Brezilya — 374 bin

13. Türkiye — 355 bin

14. Meksika — 301 bin

15. Suudi Arabistan — 257 bin

16. Japonya — 247 bin

17. Fransa — 204 bin

18. Almanya — 179 bin

19. Polonya — 173 bin

20. Afganistan — 172 bin

21. İsrail — 169 bin

22. İtalya — 160 bin

23. İngiltere — 141 bin

24. İspanya — 122 bin

25. Arjantin — 83 bin

26. Kanada — 62 bin

27. Singapur — 51 bin

28. Çekya — 26 bin

29. Avusturya — 22 bin

30. Nikaragua — 12 bin

31. İrlanda — 9 bin 500

32. Estonya — 7 bin 100

33. Letonya — 6 bin 600

34. Guyana — 3 bin 400

35. El Salvador — 2 bin 600

TÜRKİYE’NİN SIRALAMADAKİ YERİ NE?

Türkiye, verilen 35 ülkelik listede 13’üncü sırada bulunuyor. Türkiye’nin hemen üzerinde Brezilya ve Mısır, hemen altında ise Meksika ve Suudi Arabistan yer alıyor. Sıralama yalnızca aktif görevdeki askeri personel sayılarını esas alıyor; rezerv kuvvetler ve diğer personel kategorileri bu rakamlarla aynı kapsamda değerlendirilmiyor.

ÇİN 2 MİLYONU AŞTI

Listenin ilk sırasında 2 milyon 35 bin aktif askerle Çin yer alıyor. Çin’i 1 milyon 500 bin askerle Hindistan takip ederken ABD 1 milyon 340 bin personelle 3’üncü sırada bulunuyor. İlk 5’i Kuzey Kore ve Rusya tamamlıyor.