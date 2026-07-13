Sıralama, ülkelerin aktif hizmette bulunan denizaltı sayıları temel alınarak hazırlandı. Nükleer güçle çalışan saldırı denizaltılarından balistik füze taşıyan platformlara kadar farklı sınıflardaki araçlar değerlendirmeye alındı.

ABD, RUSYA VE ÇİN ZİRVEDE

Listenin ilk sırasında 66 denizaltıyla ABD yer alıyor. Aynı sayıya sahip Rusya ikinci sırada bulunurken, 61 denizaltıya sahip Çin üçüncü sırada yer aldı. Çin'in son yıllarda hız verdiği yeni denizaltı üretim programı sayesinde farkı hızla kapattığı belirtiliyor.

Dördüncü sırada 25 denizaltıyla İran, beşinci sırada ise 24 denizaltıyla Kuzey Kore bulunuyor. Her iki ülke de ağırlıklı olarak dizel-elektrik denizaltılarla kıyı savunmasına odaklanırken, filolarını modernize etmeyi sürdürüyor.

İLK YEDİ ÜLKE BELLİ OLDU

Aktif hizmette bulunan denizaltı sayılarına göre hazırlanan güncel sıralamada ilk yedi ülke şöyle sıralandı:

ABD – 66 denizaltı

Rusya – 66 denizaltı

Çin – 61 denizaltı

İran – 25 denizaltı

Kuzey Kore – 24 denizaltı

Japonya – 23 denizaltı

Güney Kore – 22 denizaltı

Uzmanlara göre denizaltı sayısı tek başına askeri üstünlüğü belirlemiyor. Nükleer tahrik sistemi, sessizlik seviyesi, uzun süre su altında kalabilme kapasitesi, füze menzili ve sensör teknolojileri gibi unsurlar da ülkelerin denizaltı gücünde belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle daha az sayıda ancak daha gelişmiş denizaltılara sahip filolar, operasyonel kabiliyet açısından daha yüksek performans gösterebiliyor.