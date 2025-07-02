ALMANYA Türkler için “acı vatan” değil, “girilemez ve girilse de durulamaz vatan” oldu. Ülkeye kaçak yollarla girip iltica başvurusu yapanlar artık sınır dışı ediliyor. Bu yılın ilk üç ayında Almanya’dan 6 bin 151 kişi sınır dışı edildi. Rakamın yıl sonuna kadar 30 bini bulması bekleniyor.

NASIL GİDİYORLAR?

Türkler ise sınır dışlarda açık ara birinci!.. Ülkeden gönderilenlerin yarıdan fazlasını Türkler oluşturdu. İkinci sırayı Gürcistan aldı. Ardından Fransa, Sırbistan ve İspanya geldi. Türkiye’ye sınır dışılarda charter uçuşları kullanılıyor. Birçok Türk, “kişi başı 1000 Euro ve 250 Euro yol parası“nı kabul edip gönüllü olarak ülkeyi terk ediyor.

KAMPLARDA YAŞAM

Gönüllü terk etmeyenler için bir daha Almanya’ya giremeyeceğine ilişkin kayıt düşülüyor. Bu cezadan kurtulmak isteyenler, ellerine verilen kağıtla uçağa binip Türkiye’ye dönüyor. Frankfurt’tan İstanbul’a gönderilen M.T., “10 ay önce kaçak gittim. İltica istedik. Kabul etmediler. Kampta süründük. Mahkemeye bile çıkarmadılar“ diye konuştu.

‘SINIRLARI KORUYALIM’

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de kara sınırı kontrollerini artırmaya planladığını açıkladı. Merz, “Schengen bölgesini korumak istiyoruz, ancak bu göçmen kaçakçılığı yapanlar tarafından kötüye kullanılmadığı takdirde işe yarar” dedi.