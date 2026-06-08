Uluslararası gayrimenkul ve danışmanlık şirketi Knight Frank, 2026 yılı küresel ultra yüksek net servet raporunu yayımladı. Rapora göre dünya genelindeki ultra zenginlerin toplam serveti 52 trilyon dolar seviyesine ulaştı.
Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’in açık ara lider olduğu küresel listede Türkiye, 4 bin 208 ultra yüksek net servete sahip kişiyle 23. sırada yer aldı. Türkiye, gelişmekte olan ekonomiler arasında ultra zengin nüfusu en yüksek mülki pazarlardan biri olarak öne çıktı.
TÜRKİYE'DEKİ SERVETİN BÜYÜKLÜĞÜ VE KAYNAĞI
Rapordaki tahminlere göre, Türkiye’deki 4 bin 208 ultra zenginin toplam serveti 350 ile 400 milyar dolar aralığında seyrediyor.
Uzmanlar, Türkiye mülkiyetindeki bu yüksek servet birikiminin büyük ölçüde holdingler, gayrimenkul yatırımları ve aile şirketleri üzerinden sağlandığını belirtiyor.
EN FAZLA ULTRA ZENGİNİN YAŞADIĞI İLK 23 ÜLKE
Raporda yer alan verilere göre, dünya genelinde en fazla ultra yüksek net servete sahip bireyin yaşadığı ilk 23 ülke mülki sıralaması şu şekilde gerçekleşti:
ABD: 251.352
Çin: 121.677
Almanya: 38.215
Birleşik Krallık: 27.876
Fransa: 21.518
Hindistan: 19.877
Japonya: 18.914
İsviçre: 17.692
Avustralya: 16.460
İtalya: 15.433
Kanada: 12.920
İspanya: 9.186
Rusya: 8.399
Singapur: 7.171
İsveç: 6.845
Hong Kong: 6.788
Brezilya: 5.808
İsrail: 5.462
Hollanda: 5.077
Birleşik Arap Emirlikleri: 4.851
Danimarka: 4.657
Suudi Arabistan: 4.388
Türkiye: 4.208