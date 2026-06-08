Uluslararası gayrimenkul ve danışmanlık şirketi Knight Frank, 2026 yılı küresel ultra yüksek net servet raporunu yayımladı. Rapora göre dünya genelindeki ultra zenginlerin toplam serveti 52 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’in açık ara lider olduğu küresel listede Türkiye, 4 bin 208 ultra yüksek net servete sahip kişiyle 23. sırada yer aldı. Türkiye, gelişmekte olan ekonomiler arasında ultra zengin nüfusu en yüksek mülki pazarlardan biri olarak öne çıktı.

TÜRKİYE'DEKİ SERVETİN BÜYÜKLÜĞÜ VE KAYNAĞI

Rapordaki tahminlere göre, Türkiye’deki 4 bin 208 ultra zenginin toplam serveti 350 ile 400 milyar dolar aralığında seyrediyor.

Uzmanlar, Türkiye mülkiyetindeki bu yüksek servet birikiminin büyük ölçüde holdingler, gayrimenkul yatırımları ve aile şirketleri üzerinden sağlandığını belirtiyor.

EN FAZLA ULTRA ZENGİNİN YAŞADIĞI İLK 23 ÜLKE

Raporda yer alan verilere göre, dünya genelinde en fazla ultra yüksek net servete sahip bireyin yaşadığı ilk 23 ülke mülki sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

ABD: 251.352

Çin: 121.677

Almanya: 38.215

Birleşik Krallık: 27.876

Fransa: 21.518

Hindistan: 19.877

Japonya: 18.914

İsviçre: 17.692

Avustralya: 16.460

İtalya: 15.433

Kanada: 12.920

İspanya: 9.186

Rusya: 8.399

Singapur: 7.171

İsveç: 6.845

Hong Kong: 6.788

Brezilya: 5.808

İsrail: 5.462

Hollanda: 5.077

Birleşik Arap Emirlikleri: 4.851

Danimarka: 4.657

Suudi Arabistan: 4.388

Türkiye: 4.208