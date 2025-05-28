Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesinde kentin en gözde lokasyonlarından Diclekent Bulvarı üzerinde 70 bin 506 dönüm arsa Adalet Bakanlığına tahsis edilmişti. Arsada Bölge Adliye Mahkemesi yapılacaktı ancak tahsis kaldırıldı ve TOKİ tarafından satışa sunuldu.

Arazinin gerçek güncel değeri uzman ekspertiz raporlarına göre 3,8 milyar lira olarak belirlendi. Fakat kupon arsa, 1 milyar 130 milyon liraya yüzde 25’i peşin, 24 ay vadeli olarak kimlikleri açıklanmayan iki kişiye satıldı. Kamu hazinesi böylece 2 milyar 670 milyon lira zarar etti.

METREKARE FİYATI YARIYA DÜŞTÜ

TOKİ’nin daha kötü lokasyonlarda arsaların metrekare birim fiyatını 25-36 bin lira aralığında sattığı tespit edildi.

Mevcut arazinin ana cadde üzerinde yer almasına, konut ve ticari imarlı olmasına rağmen metrekaresinin 15 bin liradan satılması kafalarda soru işareti yarattı. İhale duyurusu yapıldıktan sonra Diyarbakır’da iktidara yakınlığı ile bilinen bazı müteahhitlerin ve emlakçıların bir araya gelerek ihaleye girdiği öğrenildi.

ŞEFFAF REKABET İLKESİNE AYKIRI

30 iş insanı, ihaleye katılım sağlayabilmek için 50 milyonluk teminat yatırdı. Canlı yayınlanan ihaleye katılan 30 katılımcının şeffaf rekabet ilkesine aykırı biçimde teklif vermemesi de dikkatlerden kaçmadı. Sadece iki katılımcının teklif sunduğu; diğerlerinin teklif vermedikleri halde ihale sonrasında birbirlerini tebrik ettiği ve kendi aralarında kutlama yaptıkları görüldü.

Satışla ilgili Diyarbakır’dan Kamu İhale Kurumu’na itirazlar yapıldı. Çok sayıda kişi de CİMER’e ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına şikâyet ve ihbarda bulundu. İhalenin derhal iptal edilmesi istendi.

Gözler Tekel arazisinde

Diyarbakır’ın 75. Yol üzerinde yer alan Tekel’e ait tütün fabrikası özelleştirilmiş, 860 dönümlük arazi hazineye devredilmişti. Arazinin 86 dönümü ise hazine tarafından adliye yerleşkesi yapılması için Adalet Bakanlığına tahsis edildi. 12 yıl geçmesine rağmen yeni adliye binası yapılmadı. 860 dönümlük arazi parçalara bölünerek satıldı. Şimdi 86 kalan dönümün satışa çıkarılmasından endişe ediliyor.

PTT arsası da böyle satıldı

Yakın zamanda Diyarbakır’ın en gözde lokasyonunda yer alan 35 bin metrekarelik 2.5 milyar lira değerindeki PTT’ye ait arazi de satılmıştı. TOKİ tarafından yapılan satışın 700 milyon liraya Cahit Balyan adlı iş insanına gerçekleşmesi büyük tartışma yaratmıştı. Diyarbakır’daki yüksek değerdeki arazilerin bu şekilde elden çıkarılması tepkilere yol açıyor.