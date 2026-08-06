Global Firepower (GFP) tarafından yayımlanan 2026 yılı su altı gücü raporu, denizlerdeki askeri güç dengesini ortaya koydu. Askeri caydırıcılığın en kritik unsurlarından biri kabul edilen denizaltı filolarına ilişkin hazırlanan raporda ülkelerin toplam envanter sayıları esas alındı.

Açıklanan verilere göre Rusya envanterindeki denizaltı sayısıyla dünyanın en güçlü su altı filosuna sahip ülkesi konumunu sürdürürken, Türkiye de sahip olduğu 14 modern denizaltı ile küresel ölçekte ilk 10 ülke arasına girerek dikkat çekti.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DENİZALTI FİLOSU HANGİ ÜLKEDE?

Global Firepower verilerine göre 66 adet denizaltıya sahip olan Rusya, küresel su altı gücü sıralamasında ilk sırada yer aldı. Rusya'yı 64 denizaltı ile Amerika Birleşik Devletleri ve 61 denizaltı ile Çin Halk Cumhuriyeti takip etti.

Asya-Pasifik hattında ve Orta Doğu'daki bölgesel dengelerde denizaltı filolarının ağırlığı hissedilirken; İran, Kuzey Kore, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler üst sıralardaki yerlerini korumayı başardı.

TÜRKİYE DÜNYA SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA YER ALDI?

Türk Deniz Kuvvetleri, envanterinde bulunan 14 aktif denizaltı ile Global Firepower 2026 listesinde dünyanın en güçlü 9'uncu su altı filosu olarak kayıtlara geçti. Türkiye bu derecesiyle, 10 denizaltıya sahip Birleşik Krallık gibi önemli aktörleri geride bıraktı.

Türk Donanması'nın su altı unsurları, bölgesel caydırıcılık hedefleri doğrultusunda stratejik önemini korumaya devam ediyor. Listede Türkiye'nin hemen üstünde 18 denizaltı ile Hindistan yer aldı.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 10 DENİZALTI FİLOSU

Global Firepower'ın 2026 yılı raporunda öne çıkan ilk 10 ülke ve ellerinde bulundurdukları denizaltı sayıları şu şekilde sıralandı: