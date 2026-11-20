Volkswagen, kompakt SUV modeli T-Roc'un yüksek performanslı ikinci nesil R versiyonunu tanıttı. 333 beygir güç üreten yeni model, markanın R serisinde ilk kez kullanılan hafif hibrit teknolojisiyle Euro 7 emisyon standartlarına uyum sağlıyor.

333 BEYGİR GÜÇ VE 48 VOLT HAFİF HİBRİT SİSTEM

Yeni T-Roc R'de 2.0 litrelik dört silindirli turbo benzinli motor ile 48 volt hafif hibrit sistemi birlikte görev yapıyor. 333 beygir güç ve 420 Nm tork üreten ünite, yedi ileri çift kavramalı DSG şanzıman ve 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemiyle destekleniyor.

Elektrik destekli kompresör ve değişken geometrili turbo sayesinde düşük devirlerde gaz tepkileri hızlandırılırken, maksimum tork 1.900 devirden itibaren sunuluyor. 0'dan 100 kilometre hıza yaklaşık 5 saniyede ulaşan araçta, çalıştırma anında devir yükselmesini ve egzoz sesini belirginleştiren Motorsport Start özelliği yer alıyor.

YENİ T-ROC R HANGİ SÜRÜŞ MODLARINI SUNUYOR?

Modelde ilk kez Golf R'de de bulunan tork yönlendirme özellikli R-Performance arka diferansiyeli kullanılıyor. Gücü arka tekerlekler arasında dağıtan bu sistemin yanı sıra araçta Drift modu ve Nürburgring pistine özel geliştirilen Special sürüş modu bulunuyor. Yenilenen süspansiyon geometrisi, adaptif amortisörler, kalınlaştırılan denge çubukları ve güçlendirilen bağlantı noktalarıyla yol tutuş kapasitesi artırıldı. Standart olarak 19 inç jantlarla gelen modelde 20 inç dövme jantlar isteğe bağlı olarak sunuluyor.

Yeni T-Roc R; yeniden tasarlanan ön tamponu, arka difüzörü ve dört egzoz çıkışıyla standart versiyondan ayrılıyor. Daha büyük egzoz uçlarına sahip Akrapovic egzoz sistemi opsiyon listesinde yer alırken, mavi fren kaliperleri, karartılmış arka aydınlatmalar ve R logoları dış tasarımı tamamlıyor. İç mekanda ise performans verilerini aktaran dijital gösterge ekranları ve R sürüş moduna doğrudan geçiş sağlayan düğmeye sahip direksiyon bulunuyor.

TÜRKİYE SATIŞ TARİHİ VE FİYATI BELLİ OLDU MU?

Volkswagen, yeni T-Roc R modelini Almanya pazarında 59 bin 995 euro başlangıç fiyatıyla satışa sundu. Aracın Türkiye satış takvimi ve yerel fiyatlandırmasına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.