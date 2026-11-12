DEVLETİN en güvendiği bürokratlardan biri olan ve 6 yıl Başbakanlık Teftiş Kurulu, 9 yıl da Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı yapan Takasbank eski Genel Müdürü Yunus Arıncı fon skandalında dün tutuklanan 3 isim arasında yer aldı. Arıncı 15 yıl süreyle devletteki her tür inceleme araştırma, soruşturma ve teftiş işlemlerinde yer alan 1 numaralı isimdi.

Ordu Kumru doğumlu olan 51 yaşındaki Arıncı, Kumru İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1996 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. ABD’deki Indiana Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. 1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, hızla yükseldi ve 2009’da Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı oldu. 6 yıl bu görevi sürdürdü.

ABD’YE GÖNDERİLDİ

2015’te Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Arıncı, 8 ay süreyle de Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu’nda üst düzey yönetici olarak görevlendirildi. 7 Haziran 2024’te ise Takasbank Genel Müdürü oldu.

Fon krizinde adı geçen Arıncı, iki defa ifade verdi. İlk ifadesi alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü ile serbest bırakıldı. Ertesi gün ise istifa etti. 7 Kasım’da yeniden gözaltına alındı. 11 Kasım’da da tutuklandı.

‘Kavcıoğlu istifa etti ama 2 yıl daha maaş alacak’

Şahap Kavcıoğlu, fon krizinin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kavcıoğlu göreve geldikten sonra BDDK’nın faaliyet izni verdiği bazı bankaların fon krizine karışması ve AKP’li Savcı Sayan’ın Kavcıoğlu’nun Tera’nın tutuklu patronu Emre Tezmen’le ilişkisine dair ortaya attığı iddialar, uzun süredir gündemi meşgul ediyordu. İYİ Partili Erhan Usta, Kavcıoğlu’nun istifası için “Çok geç kalınmış bir iş” yorumunu yaparken İktisatçı İnan Mutlu, Kavcıoğlu’nun 2 yıl daha BDDK’dan maaş alacağını belirtti. İktisatçı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, “Görevden af istemek, hesap vermekten muafiyet sağlamamalıdır” uyarısını yaptı.

Kavcıoğlu’nun 200 TL’de imzası var

TL’nin üzerinde imzası olan Erkan Kilimci, Emrah Şener ve Taha Çakmak daha önce tutuklanırken; 10, 50, 100 ve 200 lirada imzası olan Şahap Kavcıoğlu da hakkında çıkan iddialardan sonra görevinden ayrıldı. Kavcıoğlu’nun istifasına ilişkin AKP’den ilk açıklama partinin Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi. Güler, bugün detaylı açıklama yapacağını söyledi.