Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu verilerine göre, ekonomik motor seçeneklerine ve yüksek parça erişilebilirliğine sahip araçlar ikinci el pazarının en likit modelleri haline geldi.

Alıcıların bütçe hassasiyetiyle hareket etmesi, doğru fiyatlandırılan bu ekonomik modellerin ilanlarda kalma sürelerini doğrudan düşürüyor.

DİZEL VE ATMOSFERİK MOTORLAR ÖN PLANDA

Piyasa analizlerinde, piyasada rüştünü ispatlamış olan 1.3 Multijet, 1.5 dCi ve 1.6 TDI dizel motorlar ile sorunsuzluğuyla bilinen atmosferik benzinli seçenekler ilk tercih olarak öne çıkıyor.

Bakım maliyetlerinin düşüklüğü ve geniş servis imkanları, bu motor tiplerine sahip araçların ikinci el piyasasında nakde çevrilmesini hızlandırıyor.

İKİNCİ ELDE EN HIZLI SATILAN 10 OTOMOBİL MODELİ

Piyasada ilan süresi en kısa olan ve en hızlı el değiştiren 10 otomobil modeli şu şekilde:

1. Fiat Egea (1.3 Multijet)

2. Toyota Corolla (1.6 Atmosferik)

3. Honda Civic (1.6 i-VTEC)

4. Renault Clio (1.5 dCi)

5. Volkswagen Polo (1.4 TDI / 1.2 TSI)

6. Ford Fiesta (1.4 TDCi)

7. Hyundai Getz (1.5 CRDi)

8. Volkswagen Golf (1.6 TDI)

9. Renault Megane 4 (1.5 dCi)

10. Fiat Linea (1.3 Multijet)