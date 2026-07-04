24 Mayıs 2016 - 10 Temmuz 2018 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yapan Fatma Betül Sayan Kaya, üç kardeşinin birden devlet görevlerindeki basamakları hızla çıkması ile gündeme gelmişti.



Peş peşe aldıkları terfiler ile 'Erdoğan'ın gözde ailesi' yakıştırmalarına neden olan Sayan ailesi için son yıllarda ise durum tamamen tersine döndü.



Bakanlık görevinden alınmasının ardından AKP içerisinde son derece pasif roller üstlenen Kaya, halihazırda AKP'de Sosyal Politikalar Başkanı olarak görev yapıyor. Kaya'nın hızla kaybettiği popülerliği, kardeşlerinin de devlette baş döndüren bir hızla başlayan yükselişlerinin tıkanmasına neden oldu.



Fatma Betül Sayan Kaya



BAKANLIK BEKLİYORDU, TENZİLİ RÜTBE ALDI



2018 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda 'Bakan Yardımcısı' görevine getirilen Kaya'nın ağabeyi Ömer Fatih Sayan, sekiz yıl kesintisiz yürüttüğü görev sırasında birçok kez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine atanacağına ilişkin iddialar ile gündeme gelmişti.



Ömer Faruk Sayan



4 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de Sayan'ın 'Bakan Yardımcılığı' görevine son verilirken, protokolde bu görevden çok daha aşağıda kalan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) üyeliğine atanması dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu atama, Sayan'ın bakanlık hayalleri için de bir son şeklinde yorumlandı.



KÜÇÜK KARDEŞE DE KOLTUK VERİLMEDİ



Kardeşlerin en küçüğü olan Nazmiye Sümeyye Sayan da geçtiğimiz dönem AKP'li Fatih Belediyesi'ni temsilen İBB Meclis Üyesi olarak görev yapmış ancak yeni dönemde AKP tarafından herhangi bir pozisyonda görevlendirilmemişti.



Nazmiye Sümeyye Sayan



Kız kardeşlerin en büyüğü olan Ayşe Hilal Sayan Koytak ise halihazırda 24 Ekim 2024 tarihinde atandığı Türkiye'nin Bahreyn Manama Büyükelçisi görevine devam etmekte.