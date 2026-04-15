Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin 2025 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’nin sahipleri açıklandı. SÖZCÜ’de Erdoğan Süzer’in imzasıyla yayımlanan ‘Fıtratta bu yok’, ’57 milyona 3 jeneratör almamak için acı formül’ başlıklı haber, ulusal gazete haberleri yarışmasında ‘en iyi haber’ seçildi. Ödüller, Grand Mercure Otel’de 17 Nisan Cuma düzenlenecek törenle takdim edilecek.

4 MADEN KAPATILDI

Haber, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait Zonguldak’taki maden ocaklarında ölümcül tehlike tespit eden müfettiş raporlarının hasıraltı edildiğini ve müfettişlere el çektirildiğini belgelemişti. Haberin ardından 4 madenin kapatılmasına ilişkin rapor tamamladı. Zonguldak Valiliği 4 madeni iş güvenliği önlemleri alınana kadar kapattı.

T24.com’da Çiğdem Toker, TRT Haber’den Zehra Koli, İHA’dan Kemal Diri, gezegen24.com’dan Ebru Apalak ödül alırken, podcast programıyla Engin Tatlıbal, BloombergHT Radyo’dan İrfan Donat da ödüle layık görüldü.