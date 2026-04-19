Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin (EMD)Altın Kalem Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sözcü’den Erdoğan Süzer’in en iyi haber ödülüne layık görüldü­ğü törende konuşan Türk-İş Başkanı ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Atalay, ‘adalet’ mesajı verdi. Adaletin olmadığı yerde merhametin de olmayacağını söyleyen Atalay, toplumun bölündüğünü ifade etti.

ADALET VURGUSU

Atalay, okullarda yaşanan cinayet olaylarıyla ilgili de, “Yakında kapımıza dayanacaklar” uyarısı yaptı. EMD tarafından düzenlenen Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı ödülleri törenle sahiplerine verildi. Ulusal Gazete Haberi dalında birincilik alan SÖZCÜ’den Erdoğan Süzer’in ödülünü Türk-İş Başkanı Ergün Atalay verdi. Törende konuşan Atalay, camilerde hocaların verdiği vaazı hatırlatarak adalet vurgusu yaptı.

Atalay, “Biz bu ülkede adaletli olmak zorundayız. Bin senedir bu dünyada namaz kılınıyor. Namaz başlamadan önce hoca diyor ki, ‘Ey cemaat, Cenabı Allah adaletli olmayı, iyilik yapmayı, yakınlarına bakmayı emreder’ diyor. Adaletin olmadığı yerde merhamet olmaz. Onun için bu ülkede hepimiz adaletin peşinden koşmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Atalay, ülkedeki bölünmeye de dikkat çekerken, “Partilerin televizyonları var, dernekleri var, odaları var, sendikaları var. Ne zaman bunların başına gazeteci geçecek” diye sordu.

‘Kapımıza dayanacaklar’

Atalay, son dönemde okullarda yaşanan cinayet olaylarına da tepki gösterirken, “Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Yarın öbür gün kapımızı çalarlar, kapımıza dayanırlar, ne olacağı hiç belli değil. Çanakkale’de ülkeye giremeyenler çanak antenle girdi, tabletle, akıllı telefonla girdi. Bu yol doğru bir yol değil” ifadelerini kullandı.