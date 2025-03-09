İngiltere, Leicestershire'daki Melton Mowbray kasabasında düzenlenen törenle tatlı ödülleri sahiplerini buldu. 900'den fazla tatlı, ülkenin en iyi tatlısı olabilmek için yarıştı.

İskoçya'nın Boghall Kasabası'ndaki 'Boghall Butchers' tarafından üretilen "Kebap Turtası" jüri üyelerinin oylarıyla birinci seçildi. bu pasta; tavuk, dana eti ve acı soslu döner içeriği ve tatlı biber sosunun yanı sıra mükemmel hamuruyla öne çıktı.

"HAK EDİLMİŞ BİR ZAFER ELDE ETTİLER"

Jüri üyelerinden Laura Hadland, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, "Kebap Turtası harika bir köy görünümüne sahip ve oldukça dikkat çekici bir içi var. bu kalitede el yapımı bir turtanın her zaman jüri üyelerinin dikkatini çekeceğini söyleyebilirim.

Boghall Butchers, bu yılki "Pie of Pies"a tamamen yeni bir lezzet ve doku kombinasyonu sundu. Fikirlerinin yeniliğini; hamurun kalitesi, pişirme ve baharatlamadaki titizlikle destekleyerek hak edilmiş bir zafer elde ettiler" dedi.

Kasap Paul Boyle ve kızı Mariesha tarafından geliştirilen bu özel tarifin, haftada 500'den fazla satıldığını belirttiler. Boyle, The Herald gazetesine yaptığı açıklamada, "Müşterilerimiz bizden bunu yapmamızı istemişti, bu yüzden ödüller için denemeye karar verdik. Şimdi en çok satan turtamız oldu ve insanlar sıraya giriyor" dedi.