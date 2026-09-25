Dünya devlerine imza atan oyuncuların yer aldığı Transfer News Live tarafından hazırlanan prestijli kadroda, Süper Lig’i temsil eden tek isim Mason Greenwood oldu. Süper Lig kulüpleri bu yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çok yoğun ve maliyetli bir süreç geçirdi. Transfer pazarında devasa bütçeler havada uçuştu. Üç büyükler arasında en çok para harcayan kulüp 99.17 milyon Euro ile Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlileri 79.05 milyon Euro harcama ile Beşiktaş ve 78.61 milyon Euro ile Galatasaray takip etti. Trabzonspor ise 73.82 milyon Euro harcayarak bu yarışta geride kalmadı. Bu yaz 426 milyon Euro’ya 545 futbolcu alınırken, 147 milyon Euro’ya 456 futbolcu satıldı ve sadece Greenwood dünyada en iyi 11’e girdi.