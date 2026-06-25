Sosyal medyada hijyen uzmanı Christophe Mercier-Thellier’in açıklamaları büyük bir tartışma başlattı.

Uzman, günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan yumurtanın, doğru işlenmediği takdirde mutfaktaki "en riskli" yiyeceğe dönüşebileceğini vurguluyor. Peki, kahvaltıda severek tükettiğimiz yumurtaları hazırlarken farkında olmadan kendimizi nasıl zehirliyoruz?

Yumurta neden "en kirli yiyecek" olarak adlandırılıyor?

Yumurta, doğası gereği tavuğun sindirim ve boşaltım sistemine yakın bir kanaldan (kloak) dış dünyaya ulaşır. Bu nedenle yumurta kabuklarının üzerinde, çıplak gözle görülmese bile her zaman tavuk dışkısından kaynaklanan fekal (dışkısal) bakteriler bulunur. Temiz görünen bir yumurta kabuğu bile aslında mikroskobik düzeyde ciddi bir bakteri yuvasıdır.

Yumurtayı yıkamak bakterileri içeri sızdırıyor

Birçok insan yumurtayı dolaba koymadan veya kırmadan önce temizlemek amacıyla yıkar. Ancak uzmanlar bunun yapılabilecek en büyük hata olduğunu belirtiyor.

Yumurta kabuğu, dışarıdaki bakterilerin içeri sızmasını engelleyen "kütikül" adı verilen geçirimsiz, doğal bir koruyucu tabakayla kaplıdır.

Yumurtayı suyla yıkadığınızda bu koruyucu tabakayı yok edersiniz. Kabuktaki gözenekler açılır ve başta 'Salmonella' olmak üzere tüm tehlikeli bakteriler doğrudan yumurtanın içine yerleşir.

Omlet yaparken hayatınızı riske atan hareket

Hijyenist Mercier-Thellier, mutfakta neredeyse herkesin yaptığı o yaygın hataya dikkat çekiyor:

En büyük hata, yumurtayı kırarken kaseye düşen küçük bir kabuk parçasını, kırdığınız o kirli kabuğun kenarıyla veya parmağınızla çıkarmaya çalışmaktır. Bu hareket, çiğ tavuk etini yemeğin içine sokup çıkarmaktan farksızdır. Kabuk kaseye düştüyse, onu çıkarmak için mutlaka tamamen temiz bir kaşık kullanmalısınız.

Yumurtayı güvenle tüketmek için 5 altın kural

Fransız Gıda Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (ANSES) başta olmak üzere sağlık otoritelerinin yumurta kullanımına dair hayati tavsiyeleri şunlar:

Yıkamadan saklayın: Yumurtaları satın aldıktan sonra kesinlikle yıkamayın, orijinal karton kutusuyla buzdolabında muhafaza edin.

Ellerinizi hemen yıkayın: Yumurta kabuğuna dokunduktan hemen sonra ellerinizi sabunla yıkayın. Yumurtanın temas ettiği tezgahı ve mutfak gereçlerini dezenfekte edin.

Doğru ısıda pişirin: Bakterilerin tamamen ölmesi için yumurtalı yemeklerin iç sıcaklığının en az 71°C'ye ulaşmasını sağlayın. Çiğ veya az pişmiş yumurta içeren sosları/yemekleri ise 24 saat içinde tüketin.

Çatlak yumurtaları çöpe atın: Kabuğu çatlamış veya hasar görmüş yumurtaların koruyucu zırhı kırıldığı için bakteri üretmiştir; bu yumurtaları tüketmeyin.

Kırma tekniğine dikkat edin: Yumurtayı, yemeği hazırladığınız kasenin kenarına vurarak kırmayın. Kabuktaki bakterilerin kasenin kenarına bulaşmasını önlemek için düz bir zeminde kırıp kaseye aktarın.