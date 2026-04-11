International Living tarafından her yıl yayınlanan ve yaşam maliyeti, sağlık hizmetleri, konut ile vize kolaylığı gibi kriterlerin değerlendirildiği Küresel Emeklilik Endeksi'nde bu yıl zirve el değiştirdi.

1950 yılına kıyasla insanların yaklaşık 20 yıl daha uzun yaşaması, emeklilik dönemini başka bir ülkede geçirme isteğini artırırken; Yunanistan, sunduğu imkanlarla listenin ilk sırasına yerleşti.

VİZE KOLAYLIĞI VE UYGUN YAŞAM MALİYETLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

International Living’in yönetici editörü Jennifer Stevens, Yunanistan’ın bu başarısını şu sözlerle değerlendiriyor:

"Yunanistan'ın birinciliğe yükselmesi, Avrupa'nın emeklilik ortamında bir değişime işaret ediyor. Yıllarca Portekiz ve İspanya başı çekiyordu, ancak son vize değişiklikleri ve artan maliyetler emeklilerin başka yerlere bakmasına neden oldu. Yunanistan artık birçok kişinin aradığı şeyi sunuyor: erişilebilir oturum izni seçenekleri ve her anlamda zengin hissettiren bir yaşam tarzıyla güzel, misafirperver ve uygun fiyatlı bir Avrupa üssü."

Derginin verilerine göre, Yunanistan'ın yabancılara en az 250.000 euro tutarında gayrimenkul yatırımı karşılığında oturma izni veren "Altın Vize" programı, Avrupa’daki en erişilebilir seçeneklerden biri olarak görülüyor.

EMEKLİLERİN GÖZÜNDEN YUNANİSTAN NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

2026 endeksi hazırlanırken 200’den fazla uzman ve gurbetçinin görüşlerine başvuruldu. Bu süreci bizzat deneyimleyen ABD’li Patricia Mahan ve Dan Matarazzo, 2023 yılında Girit’in Kritsa köyünde 150.000 dolara iki yatak odalı bir ev satın alarak bu ülkeye yerleşti.

Mahan, taşınma kararlarını CNN'e verdiği demeçte "Deniz kenarında, uygun fiyatlı bir yerde yaşamak istedik. Köy hayatı istiyorduk ancak son teknolojiye sahip tıbbi tesisler, yakındaki bir havaalanı, haftalık çiftçi pazarları, süpermarketler ve evimizi döşemek için her türlü mağaza gibi olanaklara yakın olmak istiyorduk" dedi.

Yunanistan’ın iklim, konut ve sağlık hizmetleri kategorilerinde aldığı yüksek puanlar, ülkeyi sadece bir turizm merkezi değil, kalıcı bir yaşam alanı haline getiriyor.

International Living’in son verilerine göre, Avrupa'nın diğer ülkelerindeki vize zorlukları ve artan fiyatlar, emeklilik planı yapanları Yunanistan gibi daha erişilebilir ve kültürel derinliği olan ülkelere yönlendirmeye devam edecek gibi görünüyor.