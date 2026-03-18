İkinci el araç alımı tasarruf sağlamak için avantajlı bir yöntem olarak görülse de bazı markaların uzun vadeli güvenilirlik performansının düşük olduğu belirlendi. SlashGear tarafından paylaşılan rapora göre, özellikle motor, elektronik sistemler ve hidrolik direksiyon sorunları yaşayan modellerin satın alınmaması tavsiye ediliyor.

GMC VE CHRYSLER MODELLERİNDE KRONİK SORUNLAR

General Motors bünyesinde yer alan GMC modellerinin, Chevrolet ile ortak parçalar kullanmasına rağmen uzun vadeli güvenilirlik testlerinden geçemediği saptandı. Raporda, bu markaya ait ikinci el araçların sık sık arıza yaptığı ve kullanıcıları mağdur ettiği vurgulandı.

Chrysler cephesinde ise özellikle 2017-2021 model yılları arasındaki Pacifica minibüslerin, motor ve elektronik aksamındaki ciddi kusurlar nedeniyle listede yer aldığı kaydedildi. Ram markalı araçların da benzer şekilde düşük güvenilirlik puanları alması dikkat çekiyor. Özellikle 2019 model Ram 1500 pikapların hidrolik direksiyon sistemindeki arızalar, güvenlik riski olarak rapora yansıdı.

TESLA VE JEEP İÇİN "YÜKSEK MALİYET" UYARISI

Jeep markalı otomobillerin kısa vadede olumlu izlenim bırakmasına rağmen, uzun vadede sık arıza yaptığı ve onarım maliyetlerinin oldukça yüksek olduğu açıklandı. Uzmanlar, bu markayı tercih edecek kullanıcıların servis masraflarını göz önünde bulundurması gerektiğini bildirdi.

Elektrikli araç devi Tesla ise özellikle 2016-2021 yılları arasındaki "üretim cehennemi" dönemi nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Bu yıllar arasında üretilen Model S ve Model X araçların, hızlandırılmış üretim süreci sebebiyle kalite sorunları barındırdığı saptandı. Tesla sahiplerinin dahi, potansiyel alıcılara bu dönemde üretilen kullanılmış modellerden uzak durmalarını tavsiye ettiği kaydedildi.