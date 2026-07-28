Her yıl yüz binlerce turistin akın ettiği ülke, yemekleri söz konusu olduğunda büyük hayal kırıklığı yarattı. İsveç'te yapılan araştırmada katılımcılar, en kötü mutfağa sahip ülkeyi seçti.

İsveç'teki Ticket tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 33'ü seyahat edeceği ülkeyi seçerken yemeğin kararlarını doğrudan etkilediğini belirtti.

Araştırmaya katılanların büyük bölümü ise dünyanın en iyi mutfağı denildiğinde tek bir ülkede birleşti: İtalya.

Ticket Ürün Müdürü Louise Jellvi, İtalya'nın uzun yıllardır dünyanın önde gelen gastronomi destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, "Pizza ve makarnanın yanı sıra yerel lezzetleri, kaliteli şarap bölgeleri ve zengin mutfak kültürüyle İtalya, gezginleri cezbetmeye devam ediyor" dedi.

Turist mıknatısı mutfaklar

Araştırmaya göre pizza, makarna ve dondurma gibi İtalyan lezzetleri İsveçlilerin açık ara favorisi olmaya devam ediyor. Buna karşın İngiliz mutfağı aynı ilgiyi görmüyor.

İngiltere'nin turistleri yemekleriyle cezbetmediğini ortaya koydu. Balık ve patates kızartması (fish and chips), etli börek ya da yumurta ve pastırma gibi geleneksel İngiliz yemekleri katılımcılar üzerinde beklenen etkiyi yaratmadı.

Louise Jellvi, yemek deneyiminin artık seyahat alışkanlıklarında çok daha önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, "Birçok kişi için yemek, tatilin en önemli parçalarından biri ve gidilen ülkenin kültürünü keşfetmenin en keyifli yollarından biri" ifadelerini kullandı.

İngiltere son sıradaki yerini korudu

Araştırmada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İngiltere, dünyanın en kötü mutfağına sahip ülke olarak gösterildi. İtalya ise zirvedeki yerini korumayı başardı.

Geçen yıl beşinci sırada bulunan Fransa ise bu yıl ikinci sıraya yükselerek dikkat çekici bir çıkış yaptı.

Listenin en büyük sürprizlerinden biri ise ABD oldu. Geçen yıl dünyanın en iyi mutfakları arasında ilk 10'da yer alan ABD, bu yıl İngiltere'nin ardından en kötü ikinci mutfağa sahip ülke olarak değerlendirildi.

Ticket, geçen yıl ABD'nin farklı kültürlerden beslenen zengin ve çok uluslu mutfağının öne çıktığını, ancak bu yıl katılımcıların değerlendirmesinin belirgin şekilde değiştiğini belirtti.

2026'da en iyi mutfağa sahip ilk 3 ülke

İtalya

Fransa

Japonya

2026'da en kötü mutfağa sahip ilk 3 ülke

İngiltere

ABD

Almanya

2025'in en iyi 10 mutfağı

İtalya

Yunanistan

Japonya

İsveç

Fransa

Tayland

Türkiye

İspanya

ABD

Meksika