Çek Cumhuriyeti'ndeki Ostrava Havalimanı, günlük ortalama üç ticari uçuşla Avrupa'nın en az trafik alan operasyon merkezlerinden biri ilan edildi. Bu düşük yoğunluk, tesisin Ekim ve Nisan ayları arasındaki kış sezonunda tamamen boş kalmasına neden oluyor.

OSTRAVA HAVALİMANI NEDEN YILIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE BOŞ KALIYOR?

Havalimanındaki ticari uçuş trafiği, turizm acentelerinin charter seferler düzenlediği sadece yaz aylarında dönemsel bir artış gösteriyor.

Ekim ile Nisan ayları arasını kapsayan sezon dışı dönemde ise günlük sefer sayısı ikiye kadar gerileyerek tesisi kalabalık havalimanı kaosundan tamamen uzaklaştırıyor.

KÜÇÜK ÖLÇEĞİNE RAĞMEN BÖLGESEL EKONOMİYE ETKİSİ NEDİR?

Ostrava-Mosnov Uluslararası Havalimanı, düşük yolcu trafiğine rağmen lojistik kapasitesi açısından Çek Cumhuriyeti'nin ikinci büyük havalimanı altyapısını oluşturuyor.

Prag'a üç saatlik mesafede ve Polonya sınırına yakın konumda bulunan merkez, ticari seyahatlerin yanı sıra bölge için stratejik bir endüstriyel üs olarak çalışıyor. Tesisin yakınında yer alan ve eski bir maden olan tarihi Dolna Vitkovice bölgesi ise 19. yüzyıl endüstriyel mimari mirası olarak kültürel turizmi destekliyor.