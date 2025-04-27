Evli ve bir çocuk babası olan, kasabasında çok sevilen işadamı, bir arkadaşını da yanına alarak beyaz renkli Lamborghini’sini denemeye gitti. Geçen hafta sonu yapılan turda, büyük ihtimalle aşırı hız nedeniyle araç bir anda kayarak su kanalına uçtu. Bir kaç dakikada arabanın içi suyla doldu. Luca P.‘nin arkadaşı arabadan yaralı çıkmayı başarırken, araçta sıkışan Luca P., boğularak can verdi. Derenin derinliğinin 70 cm olduğu ama buna rağmen Lamborghini’nin şoför tarafının suyla dolduğu açıklandı.