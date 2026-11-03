Yurt dışında yeni bir hayat kurmak isteyenlerin merak ettiği ülkelerle ilgili araştırmanın sonuçları açıklandı. Yerel halkın yabancılara yaklaşımı, arkadaş edinme ve kültürel uyum gibi kriterlerin değerlendirildiği listede Türkiye'nin sıralaması da belli oldu.

Yurt dışına taşınmak isteyenler için yalnızca ekonomik koşullar ve yaşam standartları değil, yerel halkın yabancılara karşı tutumu da önem taşıyor. Yeni bir ülkede sosyal çevre oluşturmak, kültürel farklılıklara alışmak ve günlük hayata uyum sağlamak taşınma sürecinin önemli parçaları arasında yer alıyor.

InterNations tarafından 2026 yılı için hazırlanan araştırmada, farklı ülkelerde yaşayan yabancıların deneyimleri değerlendirildi. Yerleşme kolaylığı, kültürel karşılama, yerel halkla dostluk kurma ve arkadaş edinme gibi başlıklar üzerinden ülkeler sıralandı.

İLK SIRADA MEKSİKA YER ALDI

Araştırmanın genel sıralamasında Meksika ilk sırada yer aldı. Meksika'yı Panama ve Tayland takip etti. Brezilya dördüncü, Birleşik Arap Emirlikleri ise beşinci sıraya yerleşti.

İspanya altıncı, Portekiz yedinci, İrlanda sekizinci ve ABD dokuzuncu sırada kendine yer buldu. Güney Afrika da listenin ilk 10 ülkesi arasında yer aldı.

TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI BELLİ OLDU

Turizm açısından dünyanın ilgi gören ülkeleri arasında bulunan Türkiye, misafirperverlik ve sosyal uyum kriterlerinin değerlendirildiği araştırmada 18'inci sırada yer aldı.

Türkiye, yerleşme kolaylığı kategorisinde 18'inci, kültür ve hoş geldiniz başlığında 20'nci, yerel halkla dostluk kurma kategorisinde 18'inci sıraya yerleşti. Yabancıların arkadaş edinme deneyiminde ise 16'ncı sırada gösterildi.

AVRUPA ÜLKELERİNİN SIRALAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Listede Avrupa ülkeleri arasında İspanya altıncı, Portekiz yedinci, İrlanda sekizinci ve İtalya 14'üncü sırada yer aldı. Fransa 16'ncı, Lüksemburg 17'nci sıraya yerleşirken Belçika 20'nci, Birleşik Krallık 21'inci sırada gösterildi.

Hollanda 23'üncü, Almanya 28'inci, Avusturya 29'uncu ve İsveç 30'uncu sırada yer aldı. Böylece araştırmanın son sıralarında ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri bulundu.