Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Ağılönü Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında ölümle sonuçlanan bir kavga meydana geldi. Bir düğün salonunun önünde bir araya gelen davetliler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların silah ve bıçak kullanmasıyla arbedeye dönüştü. Olayda 21 yaşındaki S.Ç. ile birlikte toplam 5 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı.

İKİ YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 21 yaşındaki S.Ç., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastanede tedavi altına alınan diğer 4 yaralıdan 2'sinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin tespiti için çalışma başlattı. Yürütülen ilk incelemeler kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin feci olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma sürüyor.