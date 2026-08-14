Sel felaketi Giresun’un Görele İlçesi’ne bağlı Hamzalı Köyü’nde felakete yaşattı. Şiddetli sağanak yağış ile Zıva Deresi’nin debisi aniden yükseldi, Burçin ve Burcu Kırca kardeşler ile anneleri Zekiye Kırca, sel sularına kapılarak feci şekilde can verdi.





İstanbul’dan memleketlerine tatile geldikleri öğrenilen Kırca ailesi, Piknik yaptıkları sırada coşkun suların arasında kalan baba Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarabildi.



ACI HABER GELDİ



Olayın ardından bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda önceki gün kayıp kızlar Burcu ve Burçin Kırca kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü arama kurtarma faaliyetleri neticesinde, dün sabah saatlerinde de anne Zekire Kırca’nın cansız bedeni bulundu. Kaybolduğu noktadan 4 kilometre ilerde, annenin cesedi de otopsiye gönderildi.





EVLERİNİ GÖRECEKLERDİ



Olay yerinde gözyaşlarına boğulan baba Mehmet Kırca’nın feryatları yürekleri dağladı. Ağıtlar yakan Kırca, “Zekiye, çocuklarını toplayıp gittin, beni tek bıraktın. Burçin kızım, sana ev yapmıştım. ‘Evin güzel olmuş, burada dururum’ diyordun” sözleriyle acısını dile getirdi.



Kırca ailesinin, olaydan bir gün önce İstanbul’dan Hamzalı köyüne geldiği öğrenildi. Mehmet Kırca’nın yaklaşık 2 yıl önce köyde iki katlı bir ev yaptırmaya başladığı, evin yeni tamamlandığı öğrenildi.