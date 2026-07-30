İstanbul Beylikdüzü'nde 13 Temmuz tarihinde kardeşinden haber alamayan Habib Açık'ın polise başvurması üzerine korkunç cinayet gün yüzüne çıktı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik incelemelerde, Ferhat Açık'ın son olarak 12 Temmuz'da Arnavutköy'de bir dış çekim için Okan K., kardeşi Rıdvan K. ve arkadaşları Poyraz K. ile buluştuğu tespit edildi. Okan K.'nin, kurbanın iki ay önce düğün fotoğraflarını çeken damat olduğu saptandı.
"ZENGİN ZANNEDİP PLAN YAPTIK"
Van'da yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, emniyetteki sorgularında kan donduran itiraflarda bulundu. Baş şüpheli Okan K. ifadesinde, genç yaşta otomobil sahibi olan Ferhat Açık'ı zengin sandıklarını ve parasını almak için bir ay önceden plan yaptıklarını anlattı. İlk kaçırma girişimlerinin kurbanın buluşma yerine arkadaşlarıyla gelmesi nedeniyle başarısız olduğunu belirten şüpheli, ikinci denemede fotoğraf çekimi bahanesiyle onu kandırdıklarını söyledi. Araçları olmadığını söyleyerek Açık'ın otomobiline binen şüpheliler, manzara fotoğrafı çekilme bahanesiyle onu ormanlık alana götürdü.
PARA BULAMAYINCA ÖLDÜRMÜŞLER
Ormanlık alanda Açık'ı arkadan saldırarak etkisiz hale getiren şüpheliler, telefonunu alıp banka uygulamalarını kontrol etti. Hesaplarda para bulamayan zanlılar, otomobili gasbetmeye karar verdi. Kurbanın üzerinde kimliği olmaması üzerine ağabeyini telefonla aratan şüpheliler, eve gelecek birine kimliği teslim etmesini sağladı. Kimliği ele geçirdikten sonra Ferhat Açık'ı sekiz yerinden bıçaklayan zanlılar, bağırarak yardım istemesini engellemek için talihsiz adamın boğazını keserek öldürdü ve cesedi yakındaki bir çukura gömdü.
KILIK DEĞİŞTİREREK NOTERE GİTTİ
Cinayetin ertesi günü kılık değiştirerek maktule benzemeye çalışan Okan K., notere giderek otomobil için kendi üzerine satış vekaleti vermeye çalıştı. Noter çalışanlarının durumdan şüphelenip işlemi gerçekleştirmemesi üzerine panikleyen şüpheli, kimliğini değiştireceği bahanesiyle oradan ayrıldı. Planı suya düşen Okan K., maktulün ağabeyini arayarak kardeşinin namus meselesi yüzünden kaçtığını ve aracı satmasını istediğini ancak bunu başaramadığı için aracı geri getirdiğini söyleyerek otomobili teslim etti. Şüpheli, daha sonra kurbanın cep telefonunu bir telefoncuya dokuz bin liraya sattı.
Olayı aydınlatan polis ekipleri, telefon sinyallerini takip ederek Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'ndeki boş arazide arama başlattı. Hassas burunlu arama kurtarma köpeği Zeyna'nın tepki vermesi üzerine yapılan kazıda talihsiz fotoğrafçının cansız bedenine ulaşıldı. Cinayetin ardından memleketleri Van'a kaçtıkları tespit edilen şüpheliler için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. İran sınırına doğru kaçmaya çalışan baş şüpheli Okan K., Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Aracı ekiplerinin meralık alanda yaptığı tespit sonucunda kıskıvrak yakalandı. Diğer şüpheliler ve onlara yardım ettiği belirlenen dört kişiyle birlikte toplam yedi şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.