Paris’in tarihi silüetinde, kireçtaşı çatılı klasik Haussmann binalarının ortasında yükselen 210 metrelik Montparnasse Kulesi, 50 yılı aşkın süredir şehrin "en az sevilen binası" olma unvanını koruyor.

1973 yılında tamamlandığında yarattığı estetik deprem o kadar güçlüydü ki, Fransa bu binanın ardından Paris merkezinde gökdelen inşa edilmesini yasaklayan katı yükseklik sınırları getirdi.

Bugün, şehrin ortasındaki bu devasa yapıdan kurtulamayan Paris yönetimi, radikal bir "makyaj" projesiyle kuleyi adeta görünmez kılmaya hazırlanıyor.

PARİS HALKININ TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Montparnasse Kulesi, aslında 1950’lerin ekonomik durgunluğunu aşmak ve Paris’in küresel rakipleriyle yarışabileceğini kanıtlamak için tasarlanmıştı. Mühendislik açısından bir mucize sayılan bina, altından geçen ana metro hatlarının üzerine, ağırlığı eşit dağıtan devasa beton kazıklar yardımıyla inşa edildi.

Ancak açılışıyla birlikte Paris halkının büyük tepkisini çekti. Şehrin tarihi dokusuna, Eyfel Kulesi ve Şanzelize gibi simge yapıların manzarasına bıçak gibi saplanan kule, modernleşmenin istenmeyen bir sembolü haline geldi.

YIKIM YERİNE DÖNÜŞTÜRME KARARI ALDILAR

On yıllardır yıkılması yönünde kampanyalar yürütülen kule için nihayet yıkım yerine dönüşüm kararı alındı. 2026 yılında başlaması beklenen 300 milyon avroluk projeyle kule, iskeletine kadar soyulacak.

Binanın mevcut koyu ve hantal dış cephesi, şeffaf camlarla değiştirilecek. Dikey etkisini yumuşatmak için gökyüzü bahçeleriyle donatılacak olan yapı, doğal havalandırma sistemleri ve yüksek performanslı cephesiyle çevre dostu bir kimliğe bürünecek.