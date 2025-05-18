Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında öne geçtiği gol sonra dikkat çeken bir olay yaşandı.

Maç başından ilk yarının sonuna kadar yönetimi istifaya davet eden ve tepki gösteren sarı lacivertli tribünler En Nesyri'nin attığı golden sonra da protestolarını sürdürdü.

KÜFÜR ETTİĞİ GÖRÜLDÜ

32. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçiren Mısırlı golcü attığı golün ardından tribünlerden gelen ıslıklara kulağını tukarak 'sizi duymuyorum' hareketi yaptı. En Nesryi'nin yayıncı kuruluşun ekranlarına gelen o görüntüsünün devamında küfür ettiği görüldü.

Islıklanmaya çok sinirlenen En Nesyri'nin yaptığı olay hareket kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.





