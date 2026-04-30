Fenerbahçe'nin devre arasında elden çıkardığı Faslı forvet Youssef En Nesyri, performansıyla eleştirilirken bir anda rüzgarı tersine çevirdi.

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad’a imza atan Youssef En Nesyri, gol serisini sürdürüyor. Suudi Arabistan Pro Lig’in 30. haftasında Al Ittihad, deplasmanda Al Taawoun’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada takımına galibiyeti getiren gollerden biri 52. dakikada En Nesyri’den geldi.

2 MAÇTA ŞOV YAPTI

Performansı ilk etapta yetersiz bulunan ve yerine oyuncu arandığı iddia edilen Faslı golcü, son iki lig maçında toplam 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Al Ittihad formasıyla 14 resmi maça çıkan En Nesyri, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.