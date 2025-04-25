Fenerbahçe'nin bonservis rekoru kırarak Sevilla'dan renklerine bağladığı Youssef En-Nesyri, eleştiri oklarının hedefinde. Penaltısız attığı 26 gole rağmen performansı tartışma konusu olan Faslı golcünün sarı-lacivertlilerdeki geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir karar aldığı iddia edildi.
Fenerbahçe sezon başında Youssef En-Nesyri'nin bonservisini Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'luk rekor bedel karşılığında almıştı.
26 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI
Sezon başında Mourinho'dan fazla forma şansı bulamayan ancak daha sonra form tutan Faslı golcü, penaltısız 26 kez fileleri havalandırmayı başardı.
En-Nesyri'ye Suudi Arabistan ve Premier Lig'den talipler olduğu belirtildi. Al-Nassr ve West Ham United, 27 yaşındaki santrforla ilgileniyor.
Attığı gollere rağmen eleştirilmekten kurtulamayan En-Nesyri'nin de Fenerbahçe'den ayrılmak istediği iddia edildi.
En-Nesyri, Fenerbahçe forması altında 46 maçta süre aldı. Faslı futbolcu bu maçlarda 26 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.