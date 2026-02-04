Haftalardır süren yoğun uğraşların ardından N'Golo Kante'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ayrılığının ardından rotasını forvet transferine çevirdi.

Sarı-lacivertliler golcüsünü de Suudi Arabistan'dan almaya hazırlanıyor. Al Hilal'de Karim Benzema'nın transferinden dolayı ikinci plana düşen ve ayrılık ihtimaline sıcak bakan Darwin Nunez, Fenerbahçe'nin radarına girdi.

Sarı lacivertliler, Uruguaylı forveti transfer etmek için Al Hilal ile resmi olarak görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, Darwin Nunez için Al-Hilal'e 6 ay kiralama teklifi yaptı. Kiralık teklifin içinde satın alma opsiyonu da yer alıyor.

YUSUF'A TEKLİF VAR

Gazeteci Nico Schira'nın haberine göre Yusuf Akçiçek, kiralık olarak Fenerbahçe'ye dönmeye yakın. Habere göre sarı lacivertliler, Al-Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek için teklif yaptı.

Al-Hilal, değişen yabancı kuralı nedeniyle Yusuf Akçiçek’i ana kadroya yazamazsa, oyuncunun Fenerbahçe’ye transferine sıcak bakıyor.