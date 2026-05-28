Bloomberg kaynaklı habere göre, yerel bir sendikanın yaptığı değerlendirme İzlanda’nın uzun bir aradan sonra yeniden dünyanın en pahalı ülkesi konumuna yükseldiği gösterdi. Bu sonuçla birlikte ülkenin, yıllardır zirvede yer alan İsviçre’yi geride bıraktığı belirtildi.

İzlanda kamu çalışanları sendikası Viska’da ekonomist olarak görev yapan Vilhjalmur Hilmarsson, Eurostat ve İzlanda Merkez Bankası verilerine dayanarak yaptığı hesaplamada, “ateş ve buz ülkesi” olarak bilinen İzlanda’daki fiyat düzeyinin İsviçre’den yaklaşık üç puan daha yüksek olduğunu ifade etti.

Eurostat verilerine göre, İzlanda en son 2018 yılında İsviçre’nin fiyat seviyesini geçmişti.

TURİZMİN EKONOMİYE ETKİSİ VE ENFLASYON BASKISI

Haberde, küçük Atlantik ekonomisi olan İzlanda’nın dönemsel dalgalanmalara açık yapısına dikkat çekildi. Özellikle pandemi sonrası toparlanma sürecinde turizmin hızlı yükselişi, hem ekonomik büyümeyi hem de fiyat artışlarını hızlandıran temel faktörlerden biri olarak öne çıktı. Merkez bankasının ise bu enflasyonist baskıları kontrol altına almaya çalıştığı belirtildi.

Hilmarsson konuya ilişkin olarak, "Turizm, hizmet sektöründeki enflasyonun ana itici güçlerinden biridir. Turizmden kaynaklanan talep baskısı, ücret artışına neden olmuştur. Bir diğer önemli bileşen ise turizmden doğrudan etkilenen konut sektörüdür. Örneğin, turistler Airbnb aracılığıyla yerel sakinlerle konut konusunda rekabet etmektedir" diye belirtti.

SATIN ALMADA İSVİÇRE İZLANDA'NIN ÜZERİNDE

Eurostat’ın 2024 yılına ait en güncel kamu verilerine göre, satın alma gücü paritesine göre değerlendirildiğinde İsviçre’deki fiyat seviyesinin hâlâ İzlanda’nın 7 puan üzerinde olduğu görüldü. Bu durum, farklı ölçüm yöntemlerinin ülkeler arasındaki fiyat karşılaştırmalarını nasıl değiştirebildiğini ortaya koydu.

TURİZMDEKİ YAVAŞLAMA ENDİŞESİ

Ulusal turizm kurulu tarafından yapılan son anketler ise yükselen fiyatların turist davranışlarını etkilemeye başladığını ve talepte yavaşlama sinyalleri görüldüğünü gösteriyor.

UZUN VADELİ EKONOMİK SORUNLAR

Hilmarsson, İzlanda ekonomisinin yapısal risklerine de dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Uzun vadede İzlanda imalat sektörlerini geliştirmiyor. Sürekli enflasyon baskısı yaratacak olan emek yoğun sektörlere aşırı bağımlıyız. Daha fazla alanı geliştirmemiz gerekiyor" diye düşünüyor.