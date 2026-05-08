Almanya’nın önde gelen tüketici kuruluşu Stiftung Warentest, piyasadaki 26 farklı güneş koruyucu ürünü mercek altına aldı. Aralık 2024’te yürürlüğe girecek yeni standartlara göre yapılan incelemelerde, fiyatı uygun olan market markaları yüksek puanlar toplarken, en pahalı markaların koruma vaadini yerine getiremediği görüldü.

YENİ STANDARTLARA GÖRE TEST EDİLENLER

LSF 30, 50 ve 50+ koruma faktörlü ürünlerin incelendiği araştırmada; UVB ve UVA koruma düzeyleri, ambalaj kullanımı ve içerik güvenliği temel kriterler olarak belirlendi. Test sonuçlarına göre 8 ürün "çok iyi" derecesiyle geçer not alırken, 7 ürün koruma yetersizliği nedeniyle başarısız bulundu.

UYGUN FİYATLI MARKALAR GÜVEN TAZELEDİ

Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu, yüksek performans sergileyen ürünlerin birçoğunun ekonomik segmentte yer alması oldu.

Öne Çıkanlar:

dm mağazalarında satılan Sundance (LSF 50) ve Lidl’in Cien Sun (LSF 30) güneş sütleri, hem koruma hem de fiyat-performans açısından listesinin başında yer aldı.

Başarılı Diğer Markalar:

Aldi, Eau Thermale Avène, Eucerin, La Roche-Posay, Müller ve Nivea Sun markalarının ürünleri de testten başarıyla geçti.

EN PAHALI 3 ÜRÜN SINIFTA KALDI

Test sonuçları, yüksek fiyatın her zaman yüksek koruma anlamına gelmediğini ortaya koydu. İncelenen ürünler arasındaki en pahalı üç marka, vadedilen koruma faktörünü karşılayamadığı için "yetersiz" notu aldı.

Koruma Yetersizliği:

Vichy Capital Soleil güneş spreyi, Today Sun Sonnenbalsam Sensitiv ve Rossmann’ın Sunozon markalı iki ürünü (güneş sütü ve şeffaf sprey), güneş yanığı riskine karşı yeterli bariyer oluşturamadı.

Kritik Madde Tespiti:

100 mililitresi 18 euro olan Sol de Janeiro Rio Radiance spreyinde, hem yetersiz koruma tespit edildi hem de içerikte yüksek düzeyde tartışmalı kimyasal benzophenon bulundu.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Test edilen ürünlerin sadece dördünde rastlanan benzophenon maddesi, sağlık riskleri nedeniyle eleştirilerin odağında. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından "muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırılan bu bileşiğin; hormonal dengeleri bozabileceği, karaciğere zarar verebileceği ve ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceği belirtildi.