Dünya gül üretimi ve gül yağının açık ara en büyük tedarikçisi konumunda olan Isparta, pembe tarlalarında hasat heyecanını sürdürüyor. Sabahın henüz ilk ışıklarıyla tarlalara giren emekçiler tek tek gülleri toplarken, ortaya çıkan sıvı altın dünya pazarlarında 12 bin avroya (666 bin 112 TL) alıcı buluyor.

HAVALAR REKOLTEDE BEREKET GETİRDİ

Gül rekoltesi ve bahçelerdeki son durum hakkında bilgi veren saha sorumluları, havaların serin seyretmesinin ürün kalitesini ve miktarını doğrudan etkilediğini vurguluyor. Sezonun ovadan yüksek kesimlere doğru yayıldığını belirten üreticiler, "Ova bölgelerimizde başlayan toplama işlemleri yüksek kesimlere doğru uzanıyor. Bu durum hasat periyodunu uzatırken verimi de belirgin şekilde artırdı. Önümüzde hem üretici hem de kent ekonomisi için oldukça bereketli bir dönem var" değerlendirmesinde bulunuyor.

KİLOSU 666 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Isparta gülünden elde edilen özler; Fransa, Almanya, ABD ve İsviçre gibi dev ülkelerin yanı sıra Körfez bölgesindeki lüks kozmetik üreticilerinin de bir numaralı tercihi durumunda. Geçen yıl kilogram fiyatı 12 bin avro (666 bin 112 TL) bandına kadar yükselen gül yağı, bu yıl da yüksek değeriyle bölgesel ekonominin en önemli çarklarından birini oluşturuyor.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDEN KOŞUYOR

Üreticiler sadece ham madde ihracatı yapmakla kalmayıp, Uzak Doğu pazarına da işlenmiş ürün göndermek için kolları sıvadı. Özellikle Çin’den gelen temsilciler ve dijital içerik üreticileriyle yapılan iş birlikleri sayesinde, gül suyu ve özel kozmetik serilerinin doğrudan dünya pazarına sunulması hedefleniyor.