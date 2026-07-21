Ukrayna’daki savaş ve Orta Doğu’da tırmanan füze saldırıları neticesinde küresel hava savunma sistemlerine olan talep rekor seviyeye ulaşırken, ABD'li savunma sanayi devi Lockheed Martin maliyetleri radikal biçimde düşürecek yeni bir adım attı.

Şirket, İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Patriot hava savunma sistemleri için geliştirdiği daha erişilebilir yeni önleyici füzesi PAC-3 ACE (Adapted Capability Effector) modelini tanıttı.

Yeni geliştirilen PAC-3 ACE, mevcut Patriot altyapısının en gelişmiş önleme mühimmatı olan PAC-3 MSE’nin çok daha düşük maliyetli bir alternatifi olarak öne çıkıyor. ABD Ordusu bütçe verilerine göre bir adet PAC-3 MSE füzesinin birim maliyeti yaklaşık 4 milyon doları bulurken, PAC-3 ACE ile bu maliyetin yarıdan fazla azaltılarak 2 milyon doların altına düşürülmesi hedefleniyor.

Şirket yetkilileri, maliyetteki bu ciddi düşüşün itki sağlayan katı yakıtlı roket motorları ile hedef tespiti ve takibini yürüten arayıcı başlıklarda yapılan stratejik güncellemeler sayesinde sağlandığını belirtiyor.

ALTYAPIYA TAM UYUM SAĞLAYACAK

Patriot hava savunma sistemleri, yer tabanlı radar ağları aracılığıyla düşman uçaklarını, seyir füzelerini ve kısa menzilli balistik füzeleri tespit edip hedefi doğrudan çarparak imha eden "hit-to-kill" teknolojisini kullanıyor. Lockheed Martin'in açıklamasına göre PAC-3 ACE, mevcut Patriot silah sistemine ve Integrated Battle Command System (IBCS) altyapısına tam uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu entegrasyon kolaylığı sayesinde orduların ek bir personel eğitimi almasına ya da ayrı bir lojistik zinciri kurmasına gerek kalmadan mühimmat doğrudan bataryalara dahil edilebilecek.

2028'TE SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Savunma devi, füzenin geliştirme sürecini 36 ay içinde tamamlayarak 2028 yılı itibarıyla ilk üretim aşamasına geçmeyi hedefliyor. Mevcut Patriot mimarisinden yararlanılmasının, büyük ölçekli bir füze savunma projesi için geliştirme süresini önemli ölçüde kısalttığı ifade ediliyor. Küresel tedarik zincirini güçlendirmeyi ve artan talebi karşılamayı amaçlayan projenin ilerleyen dönemde Avrupa'da da üretilmesi planlar arasında yer alıyor.