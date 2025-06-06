Son zamanlarda sergiledikleri performans ile Süper Lig dışında boy göstermeye başlayan Türk oyuncuların piyasa değerleri dikkat çekiyor.

Avrupa ve dünyanın çeşitli liglerinde top koşturan Türk futbolcuların en pahalı 10 ismi belirlendi. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), güncel olarak en pahalı 10 Türk futbolcuyu açıkladı.

Listenin ilk sırasında 97.9 milyon Euro'luk değeri Juventus forması giyen Kenan Yıldız yer alırken Real Madrid'de top koşturan Arda Güler ise 90.9 milyon Euro ile ikinci basamakta kendine yer buldu. Listenin üçüncü sırasında ise 50.2 milyon Euro piyasa değeri ile Benfica'nın yıldızı Orkun Kökçü yer aldı.

Benfica'da top koşturan bir başka yıldız isim Kerem Aktürkoğlu 40.9 milyon Euro ile dördüncü basamakta bulunurken, Inter'in takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu 29.5 milyon Euro ile beşinci sırada yer aldı.

SÜPER LİG'DEN 3 İSİM

Söz konusu listede Süper Lig'den 3 isim yer aldı. Frankfurt forması giyen Can Uzun, 25.7 milyon Euro ile altıncı, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz 24.4 milyon Euro ile yedinci, sene başına Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu 21.1 milyon Euro ile sekizinci, Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Yusuf Akçiçek 16 milyon Euro ile dokuzuncu ve Beşiktaş'ın gol yollarındaki umudu Semih Kılıçsoy 14.5 milyon Euro ile listenin 10. sırasında yer aldı.