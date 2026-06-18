Uluslararası Sismoloji Merkezi, küresel ölçekte en büyük tehlikeyi barındıran aktif bölgeleri resmen ilan etti. Bilim insanlarının yerkabuğunun altında devasa boyutta enerji depoladığını belirttiği bu kırıklar, adeta birer "saatli bomba" olarak nitelendiriliyor. Milyonlarca nüfusa ev sahipliği yapan coğrafyalar için çok büyük bir tehdit unsuru olmayı sürdüren bu faylar, küresel ölçekte en hareketli bölgeler olarak dikkat çekiyor.
İŞTE EN TEHLİKELİ 10 FAY HATTI
Türkiye'den de bir kırık hattının yer aldığı ve en yüksek riskten en düşüğe doğru sıralanan dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı şu şekilde listelendi:
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Sunda Megathrust (Endonezya)
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Japonya Çukuru (Japonya)
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Peru-Şili Çukuru / Atacama Megathrust (Güney Amerika)
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San Andreas Fayı (Kaliforniya, ABD)
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Kuzey Anadolu Fay Hattı (Türkiye)
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Alpine Fayı (Yeni Zelanda)
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Cascadia Dalma-Batma Zonu (Kuzey Amerika)
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Filipin Çukuru (Filipinler)
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Chaman Fayı (Pakistan / Afganistan)
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Doğu Afrika Rift Sistemi / Büyük Yarık Vadisi (Afrika)