Araştırmacılar, bugüne kadar uzaydan düşen bir parçanın ticari bir uçağa çarptığı doğrulanmış bir olay yaşanmadığını vurguluyor. Ancak hem gökyüzündeki uçak sayısının hem de yörüngeye gönderilen uydu miktarının hızla artması nedeniyle bu riskin artık göz ardı edilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

EN RİSKLİ BÖLGELER BELİRLENDİ

Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan ve Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmada, kontrolsüz yeniden giriş yapan uzay araçlarının hava trafiği üzerindeki olası etkileri hesaplandı.

Analize göre, büyük havalimanlarının çevresindeki bölgelerin kontrolsüz uzay aracı girişlerinden etkilenme olasılığı yıllık yaklaşık yüzde 0,8 seviyesinde bulunuyor. Kuzeydoğu ABD, Kuzey Avrupa ve Asya-Pasifik'teki yoğun hava koridorlarında ise bu oran yüzde 26'ya kadar çıkabiliyor. Araştırmacılar, küçük bir metal parçanın bile yüksek hız nedeniyle bir yolcu uçağında ciddi hasara yol açabileceğini belirtiyor.

ÇÖZÜM VAR, ANCAK HER FIRLATMADA KULLANILMIYOR

Bilim insanları, sorunun çözümü için roketlerin görevlerini tamamladıktan sonra kontrollü şekilde atmosfere yönlendirilmesini sağlayan teknolojilerin yaygınlaştırılması gerektiğini söylüyor. Bu yöntem sayesinde uzay araçları önceden belirlenen güvenli bölgelere düşürülebiliyor.

Ancak araştırmaya göre günümüzde gerçekleştirilen uzay fırlatmalarının yüzde 35'inden azında kontrollü yeniden giriş sistemi kullanılıyor. Uzmanlar, uzay faaliyetlerinin hızla arttığı bir dönemde bu oranın yükseltilmemesi halinde gelecekte havacılık güvenliği açısından daha büyük risklerle karşılaşılabileceği uyarısında bulunuyor.