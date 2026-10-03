Peynir, lezzeti ve doyurucu yapısıyla birçok kişinin sofradan eksik etmediği yiyeceklerin başında gelse de peynirin türü ve tüketim miktarı, kalp sağlığı açısından önemli bir fark yaratabiliyor.

Govorise portalının aktardığına göre, kardiyolog Dr. Tarıkşah Seyyid, peynir tüketirken yalnızca miktara değil, peynirin türüne de dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Uzman, ölçülü tüketildiğinde peynirin LDL kolesterol seviyeleri üzerinde genellikle büyük bir etkisi olmadığını, ancak yağ oranı yüksek peynirlerin fazla ve sık tüketilmesinin LDL kolesterolü artırabileceğini ifade ediyor. Bunun temel nedenlerinden biri ise bu peynirlerde bulunan yüksek miktardaki doymuş yağ.

Doymuş yağ tüketiminin yüksek olması, kalp-damar hastalıkları ve inme riskinin yanı sıra yüksek tansiyon açısından da dikkat edilmesi gereken bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Kalp sağlığı açısından hangi peynirler daha riskli?

Dr. Syed'e göre işlenmiş peynirler ile çedar ve parmesan gibi sert, tam yağlı peynirler, doymuş yağ ve sodyum bakımından daha yüksek olabiliyor. Bu nedenle söz konusu peynirlerin fazla tüketilmesi LDL kolesterol seviyelerinin ve kan basıncının yükselmesine katkıda bulunabiliyor.

Bu gruptaki en dikkat çekici örneklerden biri ise mascarpone. Verilen besin değerlerine göre bir porsiyon mascarpone yaklaşık 29 gram doymuş yağ ve 44 gram toplam yağ içeriyor.

Karşılaştırma açısından, yaklaşık 57 gram çedar peynirinde 23 gram doymuş yağ ve 364 miligram sodyum bulunuyor. Bu değerler, özellikle günlük beslenmede diğer doymuş yağ ve tuz kaynakları da hesaba katıldığında dikkat edilmesi gereken bir tablo ortaya çıkarıyor.

Kalp dostu peynir seçenekleri

Peynir tüketmek isteyenler için daha düşük yağ içeren seçenekler de bulunuyor. Dr. Syed, mozzarella, ricotta ve süzme peynir gibi alternatiflerin tercih edilebileceğini belirtiyor.

Örneğin yarım su bardağı ricotta yaklaşık 10 gram doymuş yağ içerirken, aynı miktarda süzme peynirde bu miktar yaklaşık 3 grama düşüyor.

Peynirin kendisi kadar, neyle birlikte tüketildiği de önemli. Uzmanlar, porsiyon miktarına dikkat edilmesini ve peynirin meyve ya da tam tahıllı ürünlerle birlikte tüketilmesini öneriyor.

Sonuç olarak peynirin tamamen beslenmeden çıkarılması gerekmiyor. Peynirin türünü, porsiyonunu ve tüketim sıklığını dikkate almak, dengeli bir beslenme düzeni içinde daha bilinçli seçimler yapılmasına yardımcı olabilir.