İngiliz diyetisyen Sarah Brewer, özellikle 40 yaş üstü bireyleri ilgilendiren dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Brewer’a göre patatesin sık tüketimi, yüksek tansiyon riskini artırabiliyor ve bu nedenle haftalık tüketim miktarına dikkat edilmesi gerekiyor.

40 YAŞ SONRASI RİSK ARTIYOR

Uzmanlara göre yaş ilerledikçe hipertansiyon riski doğal olarak yükseliyor. Bu nedenle 40 yaş üzerindeki bireylerin beslenme alışkanlıkları daha kritik hale geliyor. Sarah Brewer, haftada dört porsiyondan fazla patates tüketiminin bu yaş grubunda tansiyon üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı.

187 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ

Brewer’ın işaret ettiği geniş kapsamlı araştırmada, 187 binden fazla kişi incelendi. Çalışmada düzenli olarak patates tüketen bireylerin, daha az tüketenlere kıyasla hipertansiyon geliştirme riskinin yaklaşık yüzde 11 daha fazla olduğu tespit edildi. Bu sonuçlar, patatesin masum görünen bir gıda olmasına rağmen aşırı tüketildiğinde sağlık üzerinde etkili olabileceğini gösterdi.

KAN ŞEKERİ DENGESİNE DİKKAT

Patatesin pişirildikten sonra yüksek glisemik indekse sahip olması da önemli bir risk faktörü olarak değerlendiriliyor. Bu durum, kan şekerinin hızlı yükselmesine yol açarak damar sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Hipertansiyon çoğu zaman belirti vermeden ilerlediği için “sessiz katil” olarak adlandırdı Sarah Brewer, belirtilerin genellikle hastalık ciddi seviyelere ulaştığında ortaya çıktığını hatırlattı. Bu aşamada çarpıntı, idrarda kan ve şiddetli baş ağrıları gibi sorunlar görülebiliyor.