Yıllardır tartışılan “Hangi kan grubu daha sağlıklı?” sorusuna bilim dünyasından dikkat çeken bir yanıt geldi. Çok sayıda vaka üzerinden yürütülen kapsamlı araştırmalar, kan grubunun kalp ve damar sağlığı başta olmak üzere birçok hastalıkla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Bulgular, bazı kan gruplarının daha yüksek risk taşırken, bir grubun belirgin şekilde daha avantajlı olduğunu gösteriyor.

KAN GRUBU VE KALP SAĞLIĞI İLİŞKİSİ

Araştırma sonuçlarına göre A, B ve AB kan grubuna sahip bireylerde damar tıkanıklığı ve buna bağlı kalp krizi riski daha yüksek seyrediyor.

Bu gruplarda pıhtılaşma faktörlerinin daha yoğun olması, riskin temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, bu kan gruplarında kanın daha kolay pıhtılaşma eğiliminde olduğunu ve bunun da damar sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Bu durum, özellikle kalp krizi ve tromboz riskini artırabiliyor.

EN DÜŞÜK RİSK 0 KAN GRUBUNDA

Araştırmalara göre 0 (sıfır) kan grubuna sahip bireyler, kalp krizi ve kan pıhtılaşmasına karşı en düşük riske sahip grup olarak öne çıkıyor.

0 kan grubunda bulunan bireylerde pıhtılaştırıcı protein seviyelerinin daha düşük olması, damarların daha sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor. Bu da kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu bir etki sağlıyor.

Araştırmalar, kan grubunun yalnızca kalp sağlığını değil, bazı kanser türleriyle ilişkili riskleri de etkilediğini gösteriyor. Özellikle mide ve pankreas kanseri riskinde kan grupları arasında farklar bulunuyor.

A,B VE AB GRUPLARINDA DAHA YÜKSEK RİSK

A, B ve AB gruplarının mide kanseri riskinin daha yüksek olduğu belirtilirken, 0 grubunda bu riskin daha düşük seviyelerde seyrettiği tespit edildi.

0 kan grubuna sahip bireylerde kolorektal (kalın bağırsak) kanser türlerine yakalanma riskinin de daha düşük olduğu ifade ediliyor.

Covid-19 dönemine ilişkin yapılan incelemelerde, A kan grubuna sahip bireylerin hastalığı daha ağır geçirme ihtimalinin daha yüksek olduğu gözlemlendi. Bu bulgu, kan grubunun bağışıklık tepkileri üzerinde de etkili olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmalar, kan grubunun tek başına belirleyici olmadığını ancak genetik yatkınlık ve yaşam tarzı ile birlikte riskleri etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve rutin kontrollerin, tüm kan grupları için en önemli koruyucu faktörler olduğunu vurguluyor.

Bilimsel veriler, 0 kan grubunun kalp krizi, pıhtılaşma ve bazı ciddi hastalıklar açısından daha düşük risk taşıdığını gösteriyor.

Ancak A, B ve AB gruplarında risklerin daha yüksek olduğu görülse de, bu durum kesin kader anlamına gelmiyor. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları, kan grubundan bağımsız olarak hastalık risklerini önemli ölçüde azaltabiliyor.