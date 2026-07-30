Otomobillerde uzun ömür ve düşük bakım maliyeti denildiğinde akla gelen ilk sistemlerden biri şanzıman oluyor. Özellikle ikinci el araç satın almayı planlayanlar için motor kadar şanzımanın dayanıklılığı da büyük önem taşıyor.

Otomotiv sektöründe bazı otomatik şanzımanlar, düzenli bakım ve zamanında yapılan yağ değişimleri sayesinde yüz binlerce kilometre boyunca sorunsuz çalışabilmeleriyle dikkat çekiyor. İşte güvenilirliğiyle öne çıkan ve birçok modelde kullanılan otomatik şanzımanlar...

AISIN 6 VE 8 İLERİ TAM OTOMATİK

Japon üretici Aisin tarafından geliştirilen tork konvertörlü 6 ve 8 ileri otomatik şanzımanlar, uzun ömürleriyle otomobil kullanıcılarının en çok güvendiği sistemler arasında yer alıyor. Periyodik bakım ihmal edilmediğinde 300 bin kilometrenin üzerine çıkabilen örnekleri bulunuyor.

Bu şanzımanı kullanan modeller:

Toyota Corolla

Toyota C-HR

Lexus modelleri

Peugeot 3008 (belirli versiyonlar)

Peugeot 5008

Citroen C5 Aircross

Opel Grandland (bazı motor seçenekleri)

TOYOTA HYBRID E-CVT

Toyota'nın hibrit araçlarında kullandığı e-CVT sistemi, geleneksel CVT şanzımanlardan farklı bir çalışma prensibine sahip. Kayış ya da çift kavrama mekanizması içermemesi sayesinde aşınabilecek parça sayısı azalıyor ve uzun kilometrelerde güvenilirliğini koruyor. Dünya genelinde 300 ila 500 bin kilometreyi aşan çok sayıda Corolla Hybrid ve Prius örneği bulunuyor.

Kullanıldığı modeller:

Toyota Corolla Hybrid

Toyota C-HR Hybrid

Toyota Prius

Toyota Yaris Hybrid

Toyota Corolla Cross Hybrid

MERCEDES 7G-TRONIC

Mercedes-Benz'in uzun yıllar boyunca birçok modelinde tercih ettiği 7G-Tronic tork konvertörlü otomatik şanzıman da dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Düzenli yağ değişimi yapılan araçlarda yüksek kilometre performansı sunmasıyla biliniyor.

Kullanıldığı modeller:

Mercedes C Serisi

Mercedes E Serisi

Mercedes CLS

Mercedes GLK

Mercedes ML

ZF 8HP

Alman üretici ZF'nin geliştirdiği 8 ileri otomatik şanzıman, hem hızlı vites geçişleri hem de sağlam yapısıyla otomotiv dünyasının en başarılı şanzımanlarından biri olarak kabul ediliyor. Premium markaların yanı sıra farklı üreticiler tarafından da tercih ediliyor.

Kullanıldığı modeller:

BMW 3 Serisi

BMW 5 Serisi

BMW X3

BMW X5

Alfa Romeo Giulia

Jeep Grand Cherokee

Maserati Ghibli

HYUNDAI VE KIA 6AT

Hyundai ve Kia'nın uzun yıllardır kullandığı 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman, çift kavramalı sistemlere kıyasla daha düşük arıza oranıyla dikkat çekiyor. Doğru bakım uygulandığında uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanılabiliyor.

Kullanıldığı modeller:

Hyundai i20

Hyundai i30

Hyundai Tucson

Kia Ceed

Kia Sportage