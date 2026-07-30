Otomobillerde uzun ömür ve düşük bakım maliyeti denildiğinde akla gelen ilk sistemlerden biri şanzıman oluyor. Özellikle ikinci el araç satın almayı planlayanlar için motor kadar şanzımanın dayanıklılığı da büyük önem taşıyor.
Otomotiv sektöründe bazı otomatik şanzımanlar, düzenli bakım ve zamanında yapılan yağ değişimleri sayesinde yüz binlerce kilometre boyunca sorunsuz çalışabilmeleriyle dikkat çekiyor. İşte güvenilirliğiyle öne çıkan ve birçok modelde kullanılan otomatik şanzımanlar...
AISIN 6 VE 8 İLERİ TAM OTOMATİK
Japon üretici Aisin tarafından geliştirilen tork konvertörlü 6 ve 8 ileri otomatik şanzımanlar, uzun ömürleriyle otomobil kullanıcılarının en çok güvendiği sistemler arasında yer alıyor. Periyodik bakım ihmal edilmediğinde 300 bin kilometrenin üzerine çıkabilen örnekleri bulunuyor.
Bu şanzımanı kullanan modeller:
Toyota Corolla
Toyota C-HR
Lexus modelleri
Peugeot 3008 (belirli versiyonlar)
Peugeot 5008
Citroen C5 Aircross
Opel Grandland (bazı motor seçenekleri)
TOYOTA HYBRID E-CVT
Toyota'nın hibrit araçlarında kullandığı e-CVT sistemi, geleneksel CVT şanzımanlardan farklı bir çalışma prensibine sahip. Kayış ya da çift kavrama mekanizması içermemesi sayesinde aşınabilecek parça sayısı azalıyor ve uzun kilometrelerde güvenilirliğini koruyor. Dünya genelinde 300 ila 500 bin kilometreyi aşan çok sayıda Corolla Hybrid ve Prius örneği bulunuyor.
Kullanıldığı modeller:
Toyota Corolla Hybrid
Toyota C-HR Hybrid
Toyota Prius
Toyota Yaris Hybrid
Toyota Corolla Cross Hybrid
MERCEDES 7G-TRONIC
Mercedes-Benz'in uzun yıllar boyunca birçok modelinde tercih ettiği 7G-Tronic tork konvertörlü otomatik şanzıman da dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Düzenli yağ değişimi yapılan araçlarda yüksek kilometre performansı sunmasıyla biliniyor.
Kullanıldığı modeller:
Mercedes C Serisi
Mercedes E Serisi
Mercedes CLS
Mercedes GLK
Mercedes ML
ZF 8HP
Alman üretici ZF'nin geliştirdiği 8 ileri otomatik şanzıman, hem hızlı vites geçişleri hem de sağlam yapısıyla otomotiv dünyasının en başarılı şanzımanlarından biri olarak kabul ediliyor. Premium markaların yanı sıra farklı üreticiler tarafından da tercih ediliyor.
Kullanıldığı modeller:
BMW 3 Serisi
BMW 5 Serisi
BMW X3
BMW X5
Alfa Romeo Giulia
Jeep Grand Cherokee
Maserati Ghibli
HYUNDAI VE KIA 6AT
Hyundai ve Kia'nın uzun yıllardır kullandığı 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman, çift kavramalı sistemlere kıyasla daha düşük arıza oranıyla dikkat çekiyor. Doğru bakım uygulandığında uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanılabiliyor.
Kullanıldığı modeller:
Hyundai i20
Hyundai i30
Hyundai Tucson
Kia Ceed
Kia Sportage