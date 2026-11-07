Kuruyemişler, içerdikleri sağlıklı yağlar, protein, lif, vitamin ve mineraller sayesinde dengeli beslenmenin önemli parçaları arasında yer alıyor. Badem, fındık, Antep fıstığı ve ceviz gibi pek çok seçenek bulunurken besin içeriğiyle öne çıkan bir tür özellikle dikkat çekiyor. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan ceviz, sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercih edebileceği kuruyemişler arasında bulunuyor.

OMEGA-3 BAKIMINDAN DİĞERLERİNDEN AYRILIYOR

Cevizi diğer kuruyemişlerden ayıran en önemli özelliklerden biri, bitkisel kaynaklı omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) bakımından zengin olması. Harvard Üniversitesi'nin beslenme kaynaklarında da ceviz, ALA içeriği yüksek kuruyemişler arasında gösteriliyor.

Omega-3 yağ asitleri, kalp ve damar sağlığını destekleyen besin öğeleri arasında bulunuyor. Ceviz tüketiminin kan yağları üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalar da bu kuruyemişin LDL kolesterol ve trigliserit seviyelerinin düşürülmesine katkı sağlayabileceğini gösteriyor.

KALP SAĞLIĞI AÇISINDAN DİKKAT ÇEKİYOR

Ceviz, içerdiği doymamış yağlar ve antioksidan bileşenlerle kalp dostu beslenme düzeninde yer alabiliyor. Harvard Health tarafından aktarılan araştırmalarda, ceviz ağırlıklı beslenmenin toplam kolesterol ve LDL kolesterol seviyelerinde düşüşle ilişkili olduğu belirtiliyor.

Amerikan Kalp Derneği de cevizi kalp sağlığını destekleyen kuruyemişler arasında sıralıyor. Bununla birlikte badem, fındık ve Antep fıstığı gibi diğer kuruyemişlerin de sağlıklı beslenmede önemli bir yeri bulunuyor.

GÜNDE NE KADAR CEVİZ TÜKETİLMELİ?

Ceviz besleyici bir seçenek olsa da yüksek enerji içeriyor. Bu nedenle tüketim miktarına dikkat edilmesi gerekiyor. Mayo Clinic, yetişkinler için haftada 4-6 porsiyon tuzsuz kuruyemiş tüketimini öneriyor. Bir porsiyon yaklaşık 28 gram, yani küçük bir avuç kuruyemişe karşılık geliyor.

Uzmanların genel beslenme önerileri doğrultusunda ceviz tüketirken tuzsuz ve ilave şekersiz seçeneklerin tercih edilmesi önem taşıyor.