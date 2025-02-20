Fransa’daki tüketici derneği UFC-Que Choisir, süpermarketlerde satılan 16 farklı tavuk filetini detaylı bir şekilde inceledi. Renk, koku, lezzet, doku ve besin değerleri gibi kriterlerle yapılan analizler, bazı şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. İncelenen ürünler arasında şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı. En düşük puanı, CarrefourBio’nun organik çiftlik tavuğu aldı.

Araştırmada bu tavukta besin dengesizliklerinin yanı sıra, Escherichia coli, Salmonella ve Campylobacter gibi zararlı bakterilerin varlığı da tespit edildi.

Bu bulgular, organik ürünlerin her zaman en sağlıklı seçenek olmadığını gösteriyor. Uzmanlar, kaliteli tavuk alırken Label Rouge ve çiftlik üretimi sertifikalı ürünlerin tercih edilmesi yönünde uyarıda bulunuyor. Aynı zamanda tavukların renginin homojen olmasına, ambalajda fazla sıvı bulunmamasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.