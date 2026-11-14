Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez besinlerinden zeytin, sağlıklı beslenmek isteyenlerin de sıklıkla tercih ettiği yiyecekler arasında yer alıyor. Zeytin çeşitleri arasında ise yeşil zeytin, içerdiği doğal bileşenler ve bazı besinsel özellikleriyle öne çıkıyor.

YEŞİL ZEYTİNİN VÜCUDA FAYDALARI

Tam olgunlaşmadan toplanan yeşil zeytin, bazı çeşitlerinde daha yüksek miktarda bulunabilen doğal antioksidan bileşenleriyle dikkat çekiyor. Bu maddeler, vücudun oksidatif stresle mücadelesine destek oluyor.

Yeşil zeytin, içerdiği sağlıklı yağlar sayesinde kalp sağlığını destekleyen dengeli beslenmenin de bir parçası. Bazı çeşitlerinin yağ ve kalori miktarının daha düşük olması, kilosuna dikkat edenler için de avantaj sağlayabiliyor.

ZEYTİN TÜKETİRKEN TUZ MİKTARINA DİKKAT

Yeşil zeytinin faydalarından yararlanmak için tüketim miktarı kadar hazırlanma şekline de dikkat etmek gerekiyor. Salamura yöntemiyle hazırlanan zeytinlerde yüksek miktarda tuz bulunabiliyor.

Özellikle tansiyon sorunu yaşayanların az tuzlu seçenekleri tercih etmesi önem taşıyor. Kahvaltıda ölçülü miktarda tüketilen yeşil zeytin, dengeli beslenme düzenine katkı sağlayabiliyor.