Beslenme uzmanları ve gıda bilimcileri tarafından yapılan incelemeler sonucunda, piyasada bulunan ekmek türleri arasında sağlık açısından en riskli olan grup belirlendi. Yapılan açıklamalara göre, yüksek oranda işlenmiş beyaz un içeren ve raf ömrü uzatılmış paketli ekmekler, "en sağlıksız ekmek" kategorisinde ilk sırada yer alıyor.

İŞLENMİŞ BEYAZ EKMEK

Beyaz ekmeğin üretim sürecinde buğdayın en besleyici kısımları olan rüşeym ve kepek tabakaları tamamen ayrıştırılıyor. Bu durum, ekmeğin lif, vitamin ve mineral değerlerini büyük oranda kaybetmesine neden oluyor. Geriye kalan yüksek nişasta oranı ise tüketim sonrası kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açıyor.

Özellikle endüstriyel üretim bantlarından çıkan paketli ürünlerde şu unsurlar öne çıkıyor:

Yüksek Glisemik İndeks: Vücut tarafından hızla şekere dönüştürülerek insülin direncini tetikleme potansiyeli.

Katkı Maddeleri: Ürünün uzun süre yumuşak kalmasını sağlayan emülgatörler ve bozulmasını önleyen koruyucu kimyasallar.

İlave Şeker ve Tuz: Lezzet artırıcı olarak kullanılan mısır şurubu ve yüksek sodyum oranları.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, ekmek alırken ürün etiketlerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Beyaz ekmek yerine geleneksel yöntemlerle hazırlanan ekşi mayalı, tam buğday veya çavdar ekmeklerinin tercih edilmesi öneriliyor. Renklendirilmiş tam buğday ekmeklerini ayırt etmek için ise içeriğin "%100 tam buğday unu" ibaresini taşıması gerektiği vurgulandı.