Bazı insanlar ilişkilere hızlıca adım atarken, bazıları hayatına alacağı kişiyi seçerken oldukça titiz davranır. Astrolojiye göre özellikle üç burç, ciddi bir ilişkiye başlamadan önce karşısındaki kişiyi dikkatle değerlendirir ve yüksek beklentiler taşır.

Boğa: Güven olmadan asla

Boğa burçları sadakatleri, sakin yapıları ve güven veren karakterleriyle tanınır. Ancak konu kendi kalplerini açmaya geldiğinde aynı derecede temkinlidirler.

Bir ilişkiye başlamadan önce karşılarındaki kişinin karakterini, davranışlarını ve tutarlılığını uzun süre gözlemlerler. Güçlü duygular hissetseler bile acele karar vermeyi tercih etmezler. Boğalar için güven, ilişkinin temel taşıdır. Bu nedenle yaşanan bir hayal kırıklığı, onların güven duygusunu uzun süre etkileyebilir.

Başak: Mükemmeliyetçi yaklaşım

Başak burçları aşk hayatında da yüksek standartlarıyla öne çıkar. Duygularının peşinden körü körüne gitmek yerine mantıklarını devreye sokmayı tercih ederler.

Bir ilişkiyi ciddiye almadan önce karşılarındaki kişiyi her yönüyle tanımak isterler. Düzenli, sorumluluk sahibi ve güvenilir insanlara daha fazla yakınlık duyarlar. Belirsizlik, düzensizlik ve aşırı iniş çıkışlar Başakları rahatsız edebilir. Ancak beklentilerini karşılayan biriyle birlikte olduklarında son derece destekleyici, sadık ve ilgili bir partner olurlar.

Akrep: Derinlik ve samimiyet arayışı

Akrep burçları ilişkilerde yüzeyselliğe yer vermez. Güçlü çekim yaratabilen ve dikkatleri üzerine toplayabilen bir yapıya sahip olsalar da, hayatlarına alacakları kişiyi seçerken oldukça seçicidirler.

Onlar için en önemli unsur, güçlü bir duygusal bağ ve samimi niyetlerdir. Karşılarındaki kişinin ilişkiye ne kadar ciddi yaklaştığını anlamak isterler. Bu nedenle zaman zaman kıskanç veya sahiplenici davranabilirler. Buna karşılık, sevdiklerine duydukları bağlılık, sadakat ve fedakârlıkla da dikkat çekerler.

3 BUCUN ORTAK NOKTASI NE?

Astrologlara göre Boğa, Başak ve Akrep burçlarının ortak özelliği, ilişkilerde geçici heyecanlardan çok kalıcı ve sağlam bağlara önem vermeleridir. Bu burçlar için aşk; güven, uyum ve uzun vadeli bağlılık üzerine kurulmalıdır. Bu yüzden partner seçiminde daha seçici ve talepkâr olmaları şaşırtıcı değildir.