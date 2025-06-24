Bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile birlikte olan Bastık, tatilde dinlenirken sosyal medyada da gündeme oturdu. Paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Öte yandan Zeynep Bastık, yakın zamanda yapılan bir kamuoyu anketinde “Türkiye’nin en seksi Türk kadını” unvanına layık görülmüştü.
Bastık, sosyal medya paylaşımlarıyla bu unvanı destekleyen görüntüler sunmaya devam ediyor.
KUTLAMALARDAKİ O SÖZLERİ DE OLAY YARATMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da GSYİAD'ın düzenlediği şampiyonluk kutlamasında sahne alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sahnede Göztepe taraftarı olduğunu söyleyince yuhalanmıştı.