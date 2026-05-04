Alfred Wegener Enstitüsü (AWI) bünyesindeki 93 kişilik keşif ekibi, Joinville Adası yakınlarında fırtınadan korunmak amacıyla rota değiştirdiği sırada söz konusu kara parçasıyla karşılaştı. Mürettebat, başlangıçta bölgedeki diğer örnekler gibi bir buz kütlesi sandıkları yapının aslında sabit bir kaya oluşumu olduğunu fark etti. Uzmanlar, bölgenin denizcilik haritalarında "tehlikeli alan" statüsünde olmasına rağmen, burada bir ada bulunduğuna dair resmi bir kaydın yer almadığını bildirdi.

DRONE İNCELEMESİYLE TESCİLLENDİ

Gemi sualtı haritalama ekibi, şüpheli cismin 150 metre yakınına gelerek detaylı bir inceleme başlattı. Drone yardımıyla yapılan hava çekimleri ve jeolojik gözlemler sonucunda, yapının buz değil kayalık bir ada olduğu kesinleşti. Yapılan ölçümlerde adanın 130 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde ve deniz seviyesinden yaklaşık 16 metre yükseklikte olduğu belirlendi.

BUZ ÖRTÜSÜ NEDENİYLE UYDUDA GÖRÜLEMEDİ

Araştırmacılar, adanın bugüne kadar fark edilememesinin nedenini bölgedeki yoğun ve hareketli buz örtüsüne bağlıyor. Uydu görüntülerinde bölgede sürüklenen diğer buzdağlarından ayırt edilemeyen adanın, yakın zamanda buzulların erimesi veya çekilmesi sonucu görünür hale geldiği tahmin ediliyor. Henüz resmi bir ismi bulunmayan kara parçasının, koordinatları netleştirildikten sonra küresel denizcilik haritalarına eklenmesi bekleniyor.