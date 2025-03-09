İngiltere'nin en tehlikeli mahkumu olarak görülen ve 40 yılı aşkın süredir tek başına cam bir hücrede tutulan Maudsley, Wakefield Hapishanesi'ndeki cam hücresine eşyaları geri verilene kadar yemek yemeyeceğini açıkladı.

1974'te çocuk istismarcısı John Farrell'i öldürdüğü için hapse giren Maudsley, 1983'te hapishanede üç mahkumu daha öldürerek hücre hapsine alındı. 18x15 metrelik bir cam hücrede 23 saat boyunca tek başına tutulan seri katil, zaman zaman hücresini "tabuta gömülmek" olarak tanımlıyordu.

AZILI KATİLİN KARDEŞİ ENDİŞELİ

74 yaşındaki kardeşi Paul Maudsley, Mirror gazetesine yaptığı açıklamada Robert'ın geçen Cuma gününden bu yana yemek yemeyi reddettiğini ve endişeli olduklarını söyledi: "Beni hapishaneden aradı, çok öfkeli ve kaygılıydı. 'Açlık grevine başlıyorum. Bu yüzden bu son konuşmamız olabilir' dedi. Normalde hücresinde telefon vardı ama artık bizi aramıyor, demek ki telefonu da almışlar."

Maudsley'nin açlık grevine başlamasının, 26 Şubat'ta Wakefield Hapishanesi'nde gerçekleştirilen bir operasyonun ardından olduğu düşünülüyor. İddiaya göre bir mahkumun hapishaneye silah soktuğu ihbarı üzerine hücrelerde geniş çaplı aramalar yapıldı. Ancak operasyon sonrası hapishanede düzen normale dönerken, Maudsley'nin bulunduğu bölüm birkaç gün boyunca izole edildi. Kardeşi Paul Maudsley ise Robert'ın elindeki eşyaların hiçbir gerekçe olmadan alındığını ve bunun onun psikolojisi üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini söyledi.