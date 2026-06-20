Ünlü İngiliz cerrah Dr. Karan Raj ve uzman ekibi, erkeklerde şiddetli ağrı, uzun vadeli iktidarsızlık ve kalıcı şekil bozukluklarına yol açabilen bu tehlikeye dikkat çekti.

Kemiksiz bir organ nasıl kırılır?

Erkek üreme organında bir kemik bulunmaz, ancak ereksiyon (sertleşme) esnasında organın içindeki iki ana tüp (korpora kavernoza) tamamen kanla dolar. Bu tüpler, tunika albuginea adı verilen oldukça güçlü ve esnek bir kılıfla çevrilidir.

Sertleşme anında bu kılıf gerilir ve hassaslaşır. Eğer ilişki sırasında ani, sert ve koordinasyonsuz bir baskı uygulanırsa, bu güçlü kılıf tıpkı gergin bir balon gibi aniden yırtılır. Tıp dünyasında bu doku yırtılmasına "penis kırılması" adı verilir.

En tehlikeli seks pozisyonu hangisi?

Brezilya’da yapılan kapsamlı bir araştırma ve NHS (İngiltere Sağlık Sistemi) verileri, yaralanma risklerinin pozisyonlara göre dağılımını gözler önüne seriyor.

Ters Kovboy (En Tehlikelisi):

Kadının üstte olduğu ancak sırtının partnerine dönük durduğu bu pozisyon, kırılmaların yarısından sorumludur. Dr. Karan Raj, 5 milyondan fazla izlenen videosunda durumu şöyle özetliyor:

"Koordinasyonsuz bir hareket anında organ dışarı kayabilir ve partnerinizin sert kasık kemiğine hızla çarpabilir. Sonuç? Saniyeler içinde şişmiş bir patlıcana dönen ciddi bir yaralanma."

Doggy Pozisyonu (İkinci Sırada):

Vakaların yaklaşık %29'u bu pozisyondaki kontrolsüz ve aşırı hızlı hareketlerden kaynaklanıyor.

Misyoner Pozisyonu (En Güvenlisi):

Erkeğin üstte olduğu geleneksel pozisyon, kontrol erkekte olduğu için anatomik olarak en az risk barındıran seçenek olarak kabul edilse de Doğu Asya'da yapılan bazı araştırmalar, erkeklerin aşırı uyarılmayla kontrolü kaybettiği durumlarda misyoner pozisyonunda da riskin artabileceğini gösteriyor.

Kırılma anında ne yaşanır?

İlişki esnasında aniden duyulan yüksek bir patlama veya kırılma sesi,

Hemen ardından yaşanan ani ve tamamen sertlik kaybı (ereksiyonun bitmesi),

Dayanılmaz derecede şiddetli bir ağrı,

İç kanama nedeniyle penisin hızla şişmesi, morarması ve karakteristik bir "patlıcan" görüntüsü alması.

Utanmak kalıcı hasara yol açabilir

Seks terapisti Annabelle Knight, bu durumun pozisyonlardan tamamen kaçınmak anlamına gelmediğini, sadece aşırı tahrik olunduğunda acele etmeden, karşılıklı iletişim ve güvenle hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Eğer böyle bir kaza yaşanırsa, utanıp beklemek en büyük hatadır. Müdahalede geç kalınan her saat; kalıcı sertleşme bozukluğuna (iktidarsızlık), Peyronie hastalığına (organın anormal ve ağrılı şekilde eğrilmesi) yol açar. Vakaların neredeyse tamamında, yırtılan kılıfın cerrahi operasyonla dikilmesi tek çözümdür ve derhal bir üroloji aciline başvurulması hayati önem taşır.