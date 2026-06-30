Hindistan’ın Meghalaya eyaletinde yer alan ve yaklaşık 600 kişinin yaşadığı Molinnong köyü, yıllar içinde artan turizmle birlikte büyük bir dönüşüm geçirdi. “Asya’nın en temiz köyü” unvanıyla ün kazanan yerleşim, özellikle hafta sonları binlerce ziyaretçiyi ağırlayan popüler bir destinasyona dönüştü. Dar sokaklarda yürüyen turistler, çiçekler arasında fotoğraf çekerken köyün düzenli ve temiz yapısını yerinde görmeye çalışıyor. Bu ilgi zamanla yerel yaşamı ekonomik olarak canlandırsa da, günlük hayatın ritmini de ciddi biçimde değiştirdi.

2003’TEN SONRA POPÜLERLİĞİ ARTTI

Köyün ünü, 2003 yılında bir derginin Molinnong’u “Asya’nın en temiz köyü” ilan etmesiyle ülke çapında yayıldı. Temizlik kültürünün yerel yaşamın doğal bir parçası olması, bölgeyi kısa sürede bir sembole dönüştürdü.

Daha sonra Hindistan hükümetinin “Temiz Hindistan” kampanyasında köyden bahsedilmesi, ilgiyi daha da artırdı. Zamanla birçok köylü çiftçiliği bırakıp pansiyon, küçük restoran ve hediyelik eşya satışı gibi turizm odaklı işlere yöneldi.

PAZAR GÜNLERİ KÖYE GİRİŞ YASAKLANDI

Ocak 2026’dan itibaren köy yönetimi önemli bir karar aldı. Her Pazar günü köye giden ana yolun giriş kapıları kapatılıyor ve günübirlik turistlerin girmesine izin verilmiyor. Yerel halk nöbet tutarak bu uygulamayı sürdürüyor.

Yetkililere göre bu kararın temel nedeni ekonomik değil, kültürel ve dini yaşamın korunması. Köy halkının büyük çoğunluğu Hristiyan ve Pazar günlerini kilise ayinlerine, aile yaşamına ve dinlenmeye ayırmak istiyor.

“GERÇEK KÖY YAŞAMINA DÖNÜŞ” VURGUSU

Köy komitesi temsilcileri, haftada en az bir gün turist yoğunluğundan uzak kalmanın topluluk için bir ihtiyaç haline geldiğini ifade ediyor. Amaç, köyün yalnızca bir turizm noktası değil, aynı zamanda yaşayan bir yerleşim olarak kimliğini koruyabilmesi.

Yerel halktan bazıları da bu kararı destekliyor ve Pazar günlerinin yeniden “sessiz ve gerçek köy hayatına” dönme fırsatı sunduğunu söylüyor.